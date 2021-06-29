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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu mutluluğa 'evet' dedi!

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu mutluluğa 'evet' dedi! Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlendi.
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