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Taner Ölmez'den dikkat çeken açıklama! 'Hayatıma giren bütün Zeynep’ler...'

Oyuncu çift Ece Çeşmioğlu (30) ile Taner Ölmez'den (35) müjdeli haber geldi. İkilinin anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. Önceki gün Etiler’de görüntülenen Taner Ölmez, bebeğin ismiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Taner Ölmez'den dikkat çeken açıklama! 'Hayatıma giren bütün Zeynep’ler...' Geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girdiği Ece Çeşmelioğlu’nun hamile olduğu iddialarını doğrulayan oyuncu Taner Ölmez, "Kızım olacak” şeklinde konuştu.
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