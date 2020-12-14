Tanem Sivar hamile!

Sunucu Tanem Sivar, 2015 yılında hayatını yelken sporcusu Edhem Dirvana ile birleştirmiş, iki yıl sonra da oğlu Süleyman’ı kucağına almıştı.Çift, Bozburun Yat Kulübü’nün sahibi olan Edhem Dirvana’nın işi nedeniyle hayatlarını İstanbul ve Bozburun arasında sürdürüyordu.
Ancak ikili, koronavirüsün patlamasıyla birlikte soluğu Bozburun’da almış ve tüm yılı orada geçirmişti.
İKİNCİ BEBEK GELİYOR
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; hâlâ İstanbul’a dönmeye niyeti olmayan çiftten mutlu haber geldi.40 yaşındaki Tanem Sivar, ikinci kez anne olacak. Ünlü sunucu 5,5 aylık hamile.Bugüne kadar hamileliğini titizlikle gizleyen Sivar’ın oğlu olacak. Çift, oğullarına Kemal adını verecek.