Tamim Bin Hamad kimdir? Katar kraliyet ailesi serveti ne kadar?

Katar kraliyet ailesi, 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi Bodrum’da demirli olan milyon dolarlık yat “Katara’ya” geldi. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü. Katar kraliyet ailesinin Türkiye’ye gelmesinin ardından Katar Kraliyet ailesi ve Katar Krali Tamim Bin Hamad kimdir? soruları arttı. İşte Katar kraliyet ailesi serveti ve soy ağacı…

Bodrum’a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait “Katara” isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta hummalı bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi için hazırlandı. Tamim Bin Hamad kimdir? Katar kraliyet ailesi serveti ve soy ağacı!

TAMİM BİN HAMAD KİMDİR?

Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, 3 Haziran 1980 yılında Basra Körfezi kıyısındaki Katar’ın başkenti Doha’da doğdu. 2013 yılının Haziran ayında, 33 yaşında iktidara geldiğinde Katar tarihinin en genç Emirlerinden biri olmayı başarmıştır. Babası Şeyh Hamad bin Halife Al Thani’nin 20 yıllık ülke yönetiminden çekilmesi üzerine, bu görevi devraldı.

İngiltere’de okuyan Katar Emiri, Sherborne School’a, Harrow School’a ve 1998 yılında mezun olduğu Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’ne gitmiştir. Aynı yıl Katar Silahlı Kuvvetleri’nde teğmen olarak görev yapmıştır.



Katar Ulusal Olimpiyat Komitesi başkanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı, 2022 FIFA Dünya Kupası Organizasyonu Komite başkanlığı, Yüksek Öğretim Konseyi Başkanlığı, ülkenin en büyük servet fonu olan Katar Yatırım Otoritesi başkanlığı dahil olmak üzere oldukça önemli roller üstlenmiştir.

Babası Şeyh Hamad, 2013 yılında oğluna ülkenin idaresini teslim ederken şu sözleri söylemiştir: “Milletimizin tarihinde yeni bir sayfa açmanın ve yenilikçi fikirleri ile yeni neslin sorumluluk üstlenmesinin zamanı geldi. İktidarı Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani’ye devrediyorum. Bu görev için güvenilir olduğuna eminim”

Katar’ın yönetimini 1995’te kansız bir darbeyle dedesinden ele geçiren babası Şeyh Hamad Bin Halife Al Tani’nin tahta geçmesinden itibaren devlet yönetimi konusunda deneyim edinen ve göreve hazırlanan Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani, 2003’te ağabeyinin yerine veliaht oldu.

2013 yılında yönetimi resmen devralan Katar Emiri Thani’yi ilk tebrik edenlerden birisi Suudi Arabistan Kralı Abdullah’tı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, yaşanan bu devir teslimi, ülkeler arasındaki “kardeşlik ilişkilerinin derinliği” diye isimlendirerek övgüde bulunmuştur.



Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin 3 evliliğinden toplamda 9 çocuğu bulunmaktadır. Şeyh Tamim 11 Mart 2015 tarihinde İstanbul’a gelişleri sırsına boğazda görüp beğendiği Erbilgin Yalısını 100 milyon Euro ödeyip satın aldı.

KATAR KRALİYET AİLESİNİN SERVETİ

Katar Emiri Şeyh Hamd Bin Halife Al Sani 1995’ten beri Katar emiri. Yaklaşık serveti ise 1 milyar dolar.