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Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu! Nihal Yalçın...
Tamer Karadağlı'nın, 'Zuhal' filmindeki rolüyle 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşmasını keserek, elindeki ödülü uzatması gündem oldu. '2. Sayfa' canlı yayınında kendini savunan Karadağlı, festivale katıldığına pişman olduğunu belirtirken, "Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım?" dedi. İşte festivale damga vuran olayla ilgili son dakika gelişmeleri...
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Nihal Yalçın'ın konuşma yaptığı sırada ilginç anlar yaşandı. Ödül vermek için sahnede olan Tamer Karadağlı, sık sık saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek, sıkıldığını belli eden tavırlar gösterdi.