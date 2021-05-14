Tamer Karadağlı Savaşçı'dan ayrıldı mı? İşte Tamer Karadağlı'nın yeni dizisi!

Ekranların sevilen dizisi Savaşçı ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Savaşçı’da Göktürk Albay karakterine hayat veren Tamer Karadağlı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Diziyle anlaşması bittiği belirtilen Tamer Karadağlı'nın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Tamer Karadağlı Savaşçı'dan ayrıldı mı? Tamer Karadağlı'nın yeni dizisi!

Ekranların ilgiyle takip edilen dizi si Savaşçı’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizide, Göktürk Albay karakterine hayat veren Tamer Karadağlı 'nin diziyi bırakacağı konuşuluyor. Anlaşması nedeniyle Tamer Karadağlı’nın Savaşçı dizisinden ayrılacağı aktarıldı. Peki, Tamer Karadağlı Savaşçı'dan ayrıldı mı? Tamer Karadağlı'nın yeni dizisi!

Savaşçı dizisi ekranlara gelmeye devam ediyor. 5. sezonu Nisan ayında başlayan dizinin şimdiye kadar 5 bölümü yayınlandı. Reytinglerde beklentilerin altında kalan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı da merak edilirken Albay Oktay Göktürk karakterine hayat veren usta oyuncu Tamer Karadağlı'nın diziden ayrılacağı iddia edildi.

Savaşçı’dan ayılacağı söylenen Tamer Karadağlı’nın vedası ile birlikte dizinin senaristlerinden Gül Güzelkaya’nın gözyaşlarını tutamadığı ortaya çıktı. Tamer Karadağlı’nın da Savaşçı’dan ayrıldıktan sonra Andropoz dizisinde yer alacağı belirtildi.

TAMER KARADAĞLI SAVAŞÇI'DAN NEDEN AYRILIYOR?

TV100’de yer alan habere göre; Göktürk Albay karakterine hayat veren Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinden ayrılacak. Tamer Karadağlı’nın en başından bu yana 6 bölümlük anlaşmasının olduğunun yeni ortaya çıkması dizi hayranlarını şoke etti.

TAMER KARADAĞLI SAVAŞÇI’DAN NEDEN AYRILACAK?

FOX TV’nin cumartesi akşamları ilgi ile izlenen 'Savaşçı' dizisinde 'Göktürk Albay' karakterine hayat veren usta oyuncu Tamer Karadağlı, diziden ayrılıyor. Diziye başlarken 6 bölümlük anlaşma yapan Tamer Karadağlı, performansıyla adeta oyunculuk dersi veriyor.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

24 Mayıs 1967'de Ankara 'da doğan Tamer Karadağlı, aslen Azeri kökenli Kars - Sarıkamışlı ebeveynlerden dünyaya geldi. İlkokula başlamadan ailesi ile beraber Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen Tamer Karadağlı, Türkiye'ye dönmüşün ardından yeniden ABD ’ye gitti.

Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı senelerde de devamlı Akün Sineması’na giden Tamer Karadağlı, diğer taraftan da lise dönemlerde onun için bir tutku olduğunu ifade ettiği seslendirme sanatına başladı.

En son Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adındaki oyununu Türkçe ve İngilizce oynayan ve bu şekilde Bilkent Üniversitesi macerası başlayan Tamer Karadağlı, TED Ankara Koleji’nin ardından Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

İlk filmini 1993’te çeviren Tamer Karadağlı, Ferhunde Hanımlar dizisiyle adını duyurdu.