25 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 -0.98 EURO 9,4590 0.79
USD 7,9750 0.68 ALTIN 443,530 0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tamer Karadağlı: Aşkta yaş farkı olmaz

25 Mart 2021 Perşembe - 13:43 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 13:43

Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile magazin gündeminden düşmüyor. Karadağlı sevgilisi Iraz Yıldız'ı sert bir şekilde eleştirenlere cevap verdi.


'Çocuklar Duymasın' dizisinde Haluk karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenmişti. Gelen eleştiriler nedeniyle ünlü oyuncu yeni bir açıklama yaptı.
 
Tamer Karadağlı aldıkları eleştirilere ilk kez cevap verdi. 2. sayfanın haberine göre; Ünlü oyuncu sevgilisi Iraz Yıldız'ı eleştirenlere, "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" diye konuştu. 

ETİKETLER

tamer karadağlı aşkta yaş farkı 30 yaş küçük sevgili ıraz yıldız
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.