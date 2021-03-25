Tamer Karadağlı: Aşkta yaş farkı olmaz

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Haluk karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Tamer Karadağlı , geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenmişti. Gelen eleştiriler nedeniyle ünlü oyuncu yeni bir açıklama yaptı.

Tamer Karadağlı aldıkları eleştirilere ilk kez cevap verdi. 2. sayfanın haberine göre; Ünlü oyuncu sevgilisi Iraz Yıldız'ı eleştirenlere, "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" diye konuştu.