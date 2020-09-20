Tamamen yerli ve milli! Sipariş yağıyor

Türkiye’de imalat sektörünün robot ve otomasyona talebinin bu dönemde dört kat arttığını belirten Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, “Sanayi robot istedi, Tezmaksan şirket kurdu” dedi. Aydoğdu şu bilgileri verdi:

“2 milyon euro yatırımla kurulan Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketi Hadımköy’de 3 bin metrekarelik yeni binasında faaliyete geçti. Şirket aldığı siparişlerle dört aylık çalışma takvimini doldurdu.”

Sırada Anadolu var

Beş yıllık stratejileri içinde Konya ve Sivas ’ta da birer üretim tesisi açmanın bulunduğunu bildiren Aydoğdu, şunları söyledi:

“Gelişkin bir sanayiye sahip olan ve bölgelerine ciddi katkı sağlayan Sivas ve Konya’ya ya üretimi taşıyarak yatırım miktarını 10 milyon euro’ya çıkarmayı planlamaktayız. Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketinin globalde de olmasını istiyoruz.”

Hataya izin yok

Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, geliştirdikleri ürünleri şöyle anlattı:

“Yerli ve milli robotlu otomasyon sistemi olarak geliştirdiğimiz Cubebox, verimliliği artırıyor, hatalı duruşa ve hataya izin vermiyor. Operatör robot işbirliğine yeni bir boyut kazandıran Cubebox, fabrikanın insansız çalışması gereken süreçlerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Bütün robotlu makinelerde kontrol ünitesi olarak kullanılabilen ROBOCAM, programını kendisi yapıyor, operatörlerin program bilmesine de gerek kalmıyor. Kapasitematik ise üretimde verimliliği artırmak ve arızaları önceden saptayarak müdahale edebilmek amacıyla geliştirdiğimiz bir uzaktan izleme ve verimlilik raporlama sistemi. Kapasitematik’i 5G teknolojisine uyumlu hale getirdik, 10 GB’lık veri saniyenin binde biri hızında iletiliyor.”