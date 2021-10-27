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Tamamen yerli! Motoru dursa bile uçabiliyor
Tamamen yerli olarak üretiliyor, motoru dursa bile 62 kilometre hıza kadar uçabiliyor. Sınıfına nazaran çok üst düzey olarak planlandı. Karbon kompozit denilen yüksek malzeme teknolojisine sahip, dijital ekranlardan oluşuyor. Bursa'da motor ve aviyonik sistemler haricinde yerli imkanlarla üretilen iki kişilik eğitim uçağı, yıl sonunda semada olacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Uçaksan firması, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda "Very-Light Aircraft" (VLA) sınıfında 2 kişilik yerli eğitim uçağını projelendirerek üretimine başladı.