Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MKE tarafından geliştirilen ve alansal etki gücü 4 kat daha yükseltilmiş ÇNRA mühimmatının test atışlarının 2 Mart'ta başarıyla tamamlandığını belirtti. Bakan Canikli, "Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılmaya başlanacak. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak
08 Mart 2018 Perşembe - 13:11 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 13:11