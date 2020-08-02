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Tamamen yenilenen Fiat 500 görücüye çıktı

02 Ağustos 2020 Pazar - 0:17 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 0:17

Fiat’ın ikonik modeli 500’ün yenisi İtalya’da devlet protokolüne sergilendi.


Yeni elektrikli Fiat 500, İtalya protokolüne tanıtıldı. Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) ürettiği tamamen elektrikli yeni 500, Palazzo del Quirinale'de, İtalya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya gösterildi. 
 
Elektrikli 500 Mirafiori’de 
 
Elektrikli 500, aynı zamanda tasarlanıp üretildiği Torino’da yer alan Mirafiori otomotiv kompleksinin geleceği için vizyon teşkil edecek. Mirafiori’de hayata geçirilen tüm elektrikli ulaşım girişimlerini gösteriyor. Mirafiori, Vehicle-to-Grid (V2G) Pilot Projesi’ne de ev sahipliği yapıyor olacak.
 
 
Bu altyapının 2021 yılı sonuna kadar 700 aracın birbirlerine bağlanabileceği, ultra hızlı şebeke hizmetleri sunmanın yanı sıra, araçların kendi kendilerini şarj edebilecekleri kapasiteye de ulaşması hedefleniyor. Fiat 500, ilk kez pazara sunulduğu 1960’lı yıllardan bu yana birçok yeni trende 
İmza atmıştı.
 
 
 

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