04 Temmuz 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.377 0.28 EURO 10,3240 0.32
USD 8,7000 0.57 ALTIN 498,990 0.98
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tamamen ücretsiz! Öğrenci, öğretmen ve 65 yaş üstü vatandaşlar...

04 Temmuz 2021 Pazar - 21:07 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 21:07

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Öğrenci, öğretmen ve 65 yaş üstü tüm vatandaşlara müjde. Resmen duyuruldu. Tüm Türkiye'de geçerli olacak. Bakanlık detayları tek tek açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz olduğunu duyurdu.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.

ETİKETLER

Öğrenci öğretmen 65 yaş üstü 65 yaş üstü vatandaş son dakika ekonomi haberleri müze Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 yaş altı ücretsiz öğretmen ücretsiz müze kartı müze kart ücreti duyuru son dakika habeleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.