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Tamamen ücretsiz! Milyonlarca kişiyi müjde, tüm Türkiye'de geçerli...

04 Temmuz 2021 Pazar - 19:16 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 19:16

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Öğrenci, öğretmen ve 65 yaş üstü tüm vatandaşlara müjde. Resmen duyuruldu. Tüm Türkiye'de geçerli olacak. Bakanlık detayları tek tek açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz olduğunu duyurdu.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.

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