Tamamen ücretsiz! Kimliğinizle başvurmanız yeterli

Yabancı dil bilmek sadece iş hayatı için bir zorunluluk değil, dünya gündemini takip etmek, farklı insanlarla tanışmak için de son derece önemli. Özellikle gençlerin sadece bir yabancı dil değil, ikinci hatta üçüncü bir dil öğrenmesi de günümüzün gereklilikleri arasında. Ortalama dil kursu fiyatları 5 ila 10 bin lira arasında değişirken, isteyenler için ücretsiz seçenekler de bulunuyor. İşte belediyelerin kursları aracılığı ile İngilizce'den Çince'ye kadar ücretsiz dil eğitimi alabileceğiniz kurslar...

Dil bilmek iş dünyasının olmazsa olmazları arasında. Tam da bu nedenle Türkiye’deki ailelerin yüzde 83’ü çocuğuna yurt dışında dil eğitim i aldırmak istiyor. Ancak dolar ve Euro’daki yükseliş son dönemde masrafları artırdı. Amerika ve İngiltere ’de dil eğitimi yıllık 50 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle Türkiye’de yabancı dil eğitimi veren kurumlara olan ilgi giderek artıyor.

Ücretsiz kurslar

Türkiye’de dil eğitimi için yılda yaklaşık 500 milyon TL harcama yapılıyor. Özel okullarda ya da kurslarda dil öğrenmenin maliyeti yurt dışı kadar olmasa da yüksek. Dil eğitiminde dünyada geçerli 6 seviye/kur (A1, A2, B1, B2, C1, C2) var. Eğitimin maliyeti bu kurlara göre değişse de Türkiye’de tüm seviyelerin dahil olduğu 6 kurluk bir eğitimin maliyeti 5 bin ile 10 bin lira arasında. Bu ücretleri karşılayamayan vatandaşlar için de ücretsiz seçenekler var. Bu konuda belediyeler destek oluyor.

Sadece kimlik yeterli

Belediyelerin kursları ücretsiz olmasının yanı sıra herhangi bir şart gerektirmediği için de çok uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda ilkokul mezunu, okuma yazma bilen ve 16 veya 18 yaşını tamamlamış herkes bu derslere kayıt olabiliyor. Üstelik kayıtların çoğu internet üzerinden yapılıyor. Şahsen başvurularda ise bazı belediyeler nüfus cüzdanı ve bir de fotoğraf talep edebiliyor.

Sertifika veriliyor

Ücretsiz dil eğitimi veren yerlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK), 12 dil ve 45 programda ders veriyor. İSMEK’te verilen dil eğitimleri, uluslararası bağlamda tanınmış bir standart olan ‘Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ kapsamında veriliyor. İSMEK’te aynı zamanda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için de hazırlık kursları bulunuyor. Bu kapsamda ise Arapça İngilizce ve Basın Arapçası eğitimleri de veriliyor. Kurslara ‘www.ismek.ist’ internet sitesinden online kayıt yapılabiliyor.

Online siteler de var

Belediyeler dışında ücretsiz eğitim almanın bir yolu da internet. Online ücretsiz eğitim veren birçok internet sitesi var. Bu sitelerde neredeyse aradığınız her dilde ücretsiz dersler bulabiliyorsunuz. Bazı siteler sadece o siteye üyelik talep ederken, minik bir test yaparak seviyenizi belirleyen siteler de var. Ayrıca bazılarının mobil uygulamarı da bulunuyor. Böylece her yerde telefon üzerinden dil eğitimi alabiliyorsunuz. ‘loecsen’, ‘duolingo’, ‘lingusta’ ve ‘busuu’ bunlardan sadece bazıları. (Posta)