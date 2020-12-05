Tamamen elektrikli Mercedes EQC Türkiye’de

Mercedes-Benz elektromobiliteye yönelik yeni ürün ve teknolojilerini sunduğu yeni EQ markasını, ilk kez 2016 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtmıştı.Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Binek otomobil pazarına yönelik elektrikli araç atağımızı, yeni teknoloji ve ürün markamız olan EQ altında topluyoruz. Bu yeni ürün ve teknoloji markamız EQ altında satışa sunduğumuz ilk Mercedes -Benz modeli olan EQC, gerek iç mekânda gerekse de genel tasarımında ‘ilerici lüks’ tasarım dilini kullanıyor. . EQC, pazardaki ilk elektrikli araç değil ancak elektrikli bir Mercedes olduğu için güçlü bir rakip.” dedi.

Elektrikli plan

Elektrikli binek otomobil planlarına dair açıklamalarda da bulunan Şükrü Bekdikhan, “Elektrikli mobiliteyi, diğer üreticilerden farklılaştırarak benzersiz alternatiflerle sunmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz tüm Mercedes-Benz otomobil modelleri yakın zamanda ya tamamen elektrikli motorlu bir versiyon ya da elektrik destekli motor seçenekleriyle donatılacak. 2022 yılına kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini de sunmaya başlayacağız. Bu, kompakt modellerimizden SUV’ye kadar tüm portföyümüzü kapsayacak.” diye konuştu.

4 çeker özellikli

Yeni EQC, bünyesinde barındırdığı kaslı ve gösterişli gövde orantıları ile crossover-SUV olarak sınıflandırılıyor. EQC 400 4MATIC Electric Art paketinde, aracın şeritte ve güvenli takip mesafesinde kalmasına yardımcı olan Sürüş Yardım Paketi’nin yanı sıra, MULTIBEAM LED farlar, artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon , Head-up display, Burmester® surround ses sistemi, masaj özellikli koltuklar ve KEYLESS-GO Konfor Paketi gibi fonksiyonlar standart donanım olarak yer alıyor. Yeni ürün ve teknoloji markası EQ altında satışa sunulacak olan ilk Mercedes-Benz modeli EQC 400 4MATIC’te tamamen yenilikçi bir değişken dört tekerlekten çekiş sistemi devreye giriyor. Sistem her bir aksta birer adet olmak üzere iki adet kompakt elektromotordan oluşuyor.

408 beygir gücünde

Araçta ön ve arka akstaki elektromotorlar toplam 300 kW (408 BG) güç ve 760 Nm torku kullanıma sunuyor. EQC’ye, NEDC normuna göre 80 kWh kapasiteye sahip olan lityum-iyon bataryalar enerji sağlıyor. Elektrikli araçların tüketim ve menzil değerleri kullanım şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. EQC, sürücüsünü her biri farklı karakteristiklere sahip COMFORT, ECO, SPORT ve INDIVIDUAL olmak üzere dört farklı sürüş programı ile destekliyor.Wallbox ve kamuya açık şarj istasyonlarında saatte 7,4 kW’a kadar şarj imkanı sunan dahili dönüştürücünün kapasitesinin, 2021 yılı içerisinde ise 11 kW’a yükselmesi planlanıyor. Bir Mercedes-Benz Wallbox kullanarak şarj etmek, şarj süresini yerel güç kaynağına oranla üç kat hızlandırıyor. DC şarj istasyonlarında ise CCS ile şarj süresi daha da kısalıyor. EQC, şarj çıkışına bağlı olarak hızlı şarj istasyonlarında 110 kW’a kadar şarj edilebiliyor. Batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e 40 dakikada doluyor.

Batarya garantisi ve şarj ünitesi

Otomobilin fiyatına dahil olan Servis Paketi sayesinde 90.000 km’lik 6 adet rutin bakım için ilave ücret talep edilmiyor. Aynı zamanda fren diskleri, balataları ve silecek lastikleri birer kez bu paket dahilinde değiştiriliyor.Yeni EQC’nin batarya kapasitesinin 8 yıl boyunca 160.000 km’ye kadar yüzde 70’in altına düşmesi durumunda ise batarya, üretici garantisi kapsamında değiştiriliyor.Otomobili evde şarj etmek, kamuya açık noktalarda şarj etmekten daha avantajlı olduğu için, bir adet Mercedes-Benz marka Wallbox da otomobille birlikte kullanıcılara teslim ediliyor.