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Tam teçhizatlı Yunan komandolarından Türk köyünde tatbikat!
Yunanistan’da tamamı Müslüman Türklerden oluşan bir köye 800 metre mesafede bulunan komando birliği, köy içerisinde tam teçhizatlı askeri tatbikat yaptı. Batı Trakya’da yayın yapan Birlik Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, “Azınlığa gözdağı verilmek isteniyor” dedi.
Yunanistan’da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Gökçepınar köyünde Yunan komandolarının tam teçhizatla askeri tatbikat düzenlemesine ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu.