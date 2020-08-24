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Tam o anda polise yakalandılar!

İHA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 1:57 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 1:57

Hatay’ın Antakya ilçesinde, drift atan maganda polise yakalandı. O anlar amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, ilçeye bağlı Ürgen Paşa Mahallesinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü arka arkaya drift attı. Magandanın drift attığı sırada polis ekipleri olay yerine geldi. Drift atan şahsı durduran ekipler, olay yerine trafik ekiplerini çağırdı. İsmine ulaşılamayan şahıs hakkında işlem başlatılırken, drift seslerinin kesilmesiyle mahalleli rahat bir nefes aldı.

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Hatay drift Antakya
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