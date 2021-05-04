Tam kapanmada zirve yaptı! 112'de bir nöbetteki 33 bin çağrının otuz bini asılsız...

Son dakika haberine göre; 112 çağrı merkezinin telefonları tam kapanma sürecinde susmuyor. Kimi canı sıkıldığı için arıyor, kimi hamburgerci numarası için. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Alper Öztürk, İstanbul'da 112 komuta merkezine girdi, 112 ekibiyle bir araya geldi. Bakın neler anlattılar.

112 çağrı merkezinin asılsız çağrılarla imtihanı tam kapanma sürecinde de devam ediyor. İlerleyen dönemlerde gerçekten acil bir ihtiyaçları olur diye bu numaraları engellmeyen ekip aldıkları 3. 500 hayati çağrının yanında 30.000 adet konuyla alakasız telefonla da muhatap olmak zorunda kalıyor.