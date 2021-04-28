Türkiye salgınla mücadelede yeni bir dönem giriyor. Kabine tarafından alınan 'Tam Kapanma' kararı sonrasında İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelge gönderdi. Tam kapanmanın kuralları ve uyulması gereken kurallar madde madde açıklandı. Genelge'de "29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma ülke genelini kapsayacak." denildi. İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma' öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği soruları yanıtladı. Tam kapanmada yurt dışı uçuşlar ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Peki, Tam kapanmada yurt dışı uçuşlar olacak mı? Yurt dışı uçuşlar iptal mi? Yurt dışı izin belgesi gerekiyor mu? Yurt dışı seyahat yasağı var mı? Uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu mu? İşte İçişleri Bakanlığı'nın merak edilen soruya verdiği yanıt...

Türkiye 17 günlük tam kapanmaya hazırlanıyor. Hükümet tarafından alınan 'Tam Kapanma' kararının ardından sürecin kuralları ve kısıtlamanın tüm detayları İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelsi'nde detaylı olarak açıklandı. Genelgede yer alan yasaklar ve kısıtlamalar ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. İçişleri Balanlığı da tam kapanma sürecinde vatandaşların en çok merak ettiği soruları yanıtladı. Bu sorulardan çoğu da yurt dışı seyahatlerini kapsıyor. Peki, Tam kapanmada yurt dışı uçuşlar olacak mı? Yurt dışı uçuşlar iptal mi? Yurt dışı izin belgesi gerekiyor mu? Yurt dışı seyahat yasağı var mı? Uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu mu? İşte İçişleri Bakanlığı'nın merak edilen soruya verdiği yanıt...

İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma' süreci ile iglili en çok jmerak edilen soruları yanıtladı. Bu sorulardan biri de yurt dışı uçuşları. İşte İçişleri Bakanlığı'nın yurt dışı sehayatlerle ilgili açıklaması:

"Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi bağlantılı uçuşları ve diğer seyahatleri yapabilmeleri için seyahat izin belgesi almaları gerekli midir?

Yurt dışı seyahatlerle herhangi bir kısıtlama/sınırlandırma bulunmamaktadır. Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı genelgemiz de belirtildiği üzere yurt dışı bağlantılı (geliş yada gidiş) uçakla seyahat edecek yolcular yurt içi aktarma uçuşları ile ikametleri ile bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçaklarını belgelemek kaydıyla seyahat izin belgelerine gerek bulunmamaktadır."