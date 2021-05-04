Tam kapanma Türkiye genelinde devam ediyor. Tam kapanma ile birlikte pek çok iş yeri çalışmalarına uzaktan ve dönüşümlü olarak devam ederken rutin işleri olanlar da kamu kurumlarının çalışma saatlerini merak ediyor. Bunların başında da vergi daireleri geliyor. Vergi borçlarını ödeceyecek vatandaşlar da vergi dairelerinin çalışma saatlarini merak ederken Gelir İdaresi Başkanlığı gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Tam kapanmada vergi daireleri açık mı? Geçici vergi ödeme süreleri uzatıldı mı? İşte Vergi daireleri çalışma saatleri!

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında 'Tam Kapanma' sürecini yaşıyor. Vaka sayılarını kontrol altında tutmak ve virüsün yayılımını azaltmak amacıyla alınan tam kapanma kararı ülke genelinde sıkı denetimlerle uygulanıyor. Bu süreçte pek çok işyeri uzaktan çalışmaya geçerken bazı kamu kurumları da dönüşümlü ve uzaktan çalışmaya geçerken mesai saatlerinde de düzenlemeye gitti. Tam kapanma döneminde rutin işlemler ile vergi ve vergi borcu ödemelerini yapmak isteyenler de kamu kurumları ve vergi dairelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Tam kapanma süreci sıkı tedbirlerle devam ederken Gelir İdaresi Başkanlığı gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Tam kapanmada vergi daireleri açık mı? Geçici vergi ödeme süreleri uzatıldı mı? İşte Vergi daireleri çalışma saatleri!

GEÇİCİ VERGİ ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI MI?

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı. Son yapılan açıklamaya göre, bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, söz konusu beyannamelerin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.

TAM KAPANMADA VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

Tam kapanma sürecinde sağlık , güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde kamu kurumları tam kapanmada, 10.00-16.00 saatleri arasında sınırlı personelle açık olacak.

Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden iş yerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,

10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak.