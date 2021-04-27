Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 18 günlük tam kapanma kararının ardından şehirler arası seyahat kısıtlaması getirildi. Tam kapanma tarihlerine rastlayan süre zarfında daha önce seyahat planlaması yapanlar da uçak biletlerinin iptal olup olmadığını ve tam kapanmadan muaf olup olmayacaklarını araştırıyor. THY de tam kapanma dönemi ile ilgili açıklama yayınladı. Peki, Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? THY için seyahat izin belgesi gerekli mi? Uçak seferleri iptal mi? THY uçuşları iptal mi? Uçak bileti olanlar yasaklardan muaf mı? İşte şehirler arası seyahat kısıtlaması detayları ve THY'nin tam kapanma açıklaması...

Türkiye salgınla mücadelede yeni döneme giriyor. Son Kabine toplantısından Ramazan Bayramı'nı da içine alan 18 günlük ülke genelinde tam kapanma kararı alındı. Daha önce biletlerini alan ve tam kapanma sürecine denk gelen dönemde seyahat planlaması yapanlar seyahat kısıtlamasından muaf olup olmayacaklarını araştırırken 'Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? THY için seyahat izin belgesi gerekli mi?' soruları sıklıkla öne çıkıyor. Peki, Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? THY için seyahat izin belgesi gerekli mi? Uçak seferleri iptal mi? THY uçuşları iptal mi? Uçak bileti olanlar yasaklardan muaf mı? İşte şehirler arası seyahat kısıtlaması detayları ve THY'nin tam kapanma açıklaması...

UÇAK BİLETİ OLANLAR SEYAHAT KISITLAMASINDAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi'ne göre, belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecek.

THY UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Tam kapanma kararının sonrasında THY açıklama yaptı. THY, "tam kapanma" sürecinde yurt içi bilet değişiklik taleplerini ücretsiz gerçekleştireceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

THY İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlar genelgede belirtilen belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarca yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacak.

Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Genelgesi'nde şu bilgiler yer alıyor:

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'ne göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşların şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 29 Nisan 2021 saat 19.00'da başlıyor.