ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Tam kapanmada son iki gün! 10.00 ile 17.00 saatlerinde...

Tam kapanmada son iki gün! 10.00 ile 17.00 saatlerinde...

Tam kapanmada son iki gün! 10.00 ile 17.00 saatlerinde... Antalya'da 17 günlük tam kapanma sürecinde ikinci kez açılan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.