Tam kapanmada sigara satışı yasak mı? Sigara satışı yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı 'Market Tedbirleri' konulu genelge yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen Market Tedbirleri Genelgesi ile 7 Mayıs'tan itibaren marketlere alkollü içkinin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, tekstil, hırdavat gibi ürünlerin satışını yasaklandı. Yeni market tedbirleri kapsamında pek çok kişi de 'Sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde sigara yasağı geldi mi?' sorularını araştırıyor. Peki, Tam kapanmada sigara satışı yasak mı? Sigara satışı yasak mı? İşte yeni market tedbirleri ve sigara yasağı ile ilgili detaylar...

Marketlerde sigara satışının yasak olup, olmadığı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Market Tedbirleri Genelgesi ile birlikte merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirildi. Bu kapsamda alkollü içkinin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, tekstil, hırdavat gibi ürünlerin satışı yasaklandı. Kararın, "sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alındığı" belirtildi. Genelgenin yayınlanmasının ardından pek çok kişi, sigara satışının yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, Sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satmak yasaklandı mı? Tam kapanmada sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara yasağı geldi mi? İşte marketlerde satışı yasak olan ürünler...

Tam kapanma ülke genelinde devam ediyor. Tam kapanma sürecine dair detaylar vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda araştırılıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği Market Tedbirleri Genelgesi ile birlikte pek çok klişide kafa karışıklığına neden oldu. Özellikle marketlerde sigara satışı yasak mı sorusu aramalarda öne çıkıyor. Yayınlanan genelgede, marketlerde zorunlu ihtiyaçlar dışında ürünlerin satılmayacağı belirtildi.

GENELGE İLE BAZI ÜRÜNLERİN MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANDI!

İçişleri Bakanlığı, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILMAYACAK?

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden değinildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.

Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

Market Tedbirleri konulu genelgesinde, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esaslar belirlendi. Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Genelgede tütün ürünlerine dair bir ibare bulunmuyor. Tütün ürünlerinin satışına izin verildiğine dair bir madde yer almıyor. Genelgede satışına izin verilen ürünler temel ihtiyaç malzemeleri olduğu için sigara satışı ile ilgili kesin bir açıklama bulunmuyor.