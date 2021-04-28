Tam kapanmada pazarlar açık mı? Kısıtlamada pazarlar açık, kapalı mı? Pazarlar kurulacak mı?

Türkiye tam kapanmaya hazırlanıyor. 29 Nisan Perşembe günü başlayacak 17 günlük uzun soluklu tam kapanma öncesinde milyonlar kısıtlamanın kapsamını, yasakları ve kuralları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 17 günlük tam kapanmada uygulanacak usül ve esasları yayınladığı genelge ile açıklık getirdi. Daha önce Kabine'de alınan ve uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçiliyor. Ülke genelini kapsayacak tedbirler Ramazan Bayramı'nı da içine alıyor. Milyonlar, süreç ile ilgili iş ve işlemlerine hız verirken çoğu kişi de temel ihtiyaçlarını karşılama telaşına düştü. Tam kapanmaya kısa bir süre kala pazarlar ile semt pazarlarının bu süreçte açık olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Tam kapanmada pazarlar açık mı? Kısıtlamada pazarlar açık mı? Pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları açık mı? İşte tam kapanmada açık olacak yerler ve pazarların durumu...
TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?
Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamalardan muaf tutulanlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer aldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Va0tandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.
Uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler.
Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
TAM KAPANMADA PAZARLAR KURULACAK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesinde şu bilgiler yer alıyor:
"Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek"
Buna göre, tam kapanmada Türkiye genelinde pazarlar ve semt pazarları kurulmayacak.
PAZARCILAR MUAFİYET TALEP EDİYOR
TÜSPAF Başkanı Karaca, semt pazarlarının, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında alınan "tam kapanma" kararından muaf tutulmasını talep ederek, yoğunluğun önlenmesi için yürüme mesafesindeki pazarların her gün açık olması önerisinde bulundu.
Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, Kovid-19 salgını süresince pazarların açık olduğunu ancak yarın akşam başlayacak "tam kapanma" dönemiyle ilk kez buraların kapatılması yönünde karar alındığını söyledi.
Pazarların, gıda tedarik zincirinin önemli bir parçası olduğunu belirten Karaca, marketlerin açık tutulduğu pazarların kapalı olmasının doğru olmadığını bildirdi. Karaca, pazarların açık havada ve 10 bin metrekarelere varan genişlikteki alanlarda kurulduğuna işaret ederek, buralarda virüs bulaşma olasılığının kapalı mekanlara göre daha az olacağını dile getirdi.
Marketlerin ortalama 250 metrekare büyüklükteki kapalı mekanlar olduğuna dikkati çeken Karaca, "Pazarların kapatılmasıyla insanlar kapalı alanlardaki marketlerde yoğunluk oluşturacak. Vatandaşların yüzde 60'ı alışverişlerinde pazarları tercih ediyor. Şimdi pazarların kapatılmasıyla yüzde 100 potansiyel marketlere yönlendirilmiş olacak ve buralardaki yoğunluk artacak. Kovid-19 ile mücadele açısından marketler daha riskli hale gelecek." dedi.
'ÜRÜNLER ELDE KALACAK'
Karaca, gıda tedarik zincirinden pazarların çıkmasıyla marketlerde fiyat artışları yaşanabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Alınan bu karar, 330 bin pazarcı esnafını, ailelerini ve yanında çalışanlarıyla birlikte 1 milyon kişiyi etkiliyor. Dört gözle bayramı bekleyen, buna yönelik hazırlığını tamamlamış, mal alıp stok yapmış tekstil ürünleri ve ayakkabı satan binlerce pazarcımız bulunuyor. Bu esnafımızın ödemeleri var. Havaların ısınmasıyla çilek ve yeşillik gibi ürünler bollaştı. Bu ürünlerin günlük olarak toplanıp satılması gerekiyor. Semt pazarları yanında üretici pazarları da kapatıldı. Üreticinin bu ürünü ne olacak? Bu ürünler dayanmaz. Marketler zaten belli tedarikçilerle anlaşmalı. Üretici bu ürünü kime satacak? Üretici yine günlük ürettiği sütünü ve peynirini pazarlarda satıyordu. Gıda tedarik zincirinde her yer açıkken sadece pazarların kapalı tutulması doğru olmaz. Pazarlarımızın açık kalmasını istiyoruz."
Sorunun çözümüne ilişkin taleplerini dile getiren Karaca, "Biz pazarların kapalı olmasına yönelik kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Bizim isteğimiz, yürüme mesafesindeki pazarların yanı sıra il ve ilçelerdeki ana pazarların her gün açık olması. Haftalık pazarlar yerine her gün açık pazarlarla yoğunluk da oluşmamış olur. Böylece marketlerde meydana gelebilecek yoğunluk önlenir. Hastalığın yayılmasının da önüne geçilir. Bu sayede hem virüsle mücadele edilir hem de pazardan alışveriş yapan vatandaş ile pazarcı esnafı mağdur olmaz." değerlendirmesinde bulundu.