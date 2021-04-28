Tam kapanmada pazarlar açık mı? Kısıtlamada pazarlar açık, kapalı mı? Pazarlar kurulacak mı?

Kabine'de alınan tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 17 günlük tam kapanmada uygulanacak usül ve esasları yayınladığı genelge ile duyurdu. Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alındığının belirtildiği genelgede, "Uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir." denildi. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak tedbirler alındı. Genelgede, tam kapanmanın kuralları, sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahat kısıtlaması, zorunlu hal sayılacak durumlar, kısıtlamalardan muaf tutulacak işyerleri ve kişiler detaylı olarak yer aldı. Pek çok kişi tam kapanmaya hazırlanırken özellikle, semt pazarlarının 17 günlük süreçte açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Tam kapanmada pazarlar açık mı? Kısıtlamada pazarlar açık mı? Pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları açık mı? İşte tam kapanmada açık olacak yerler ve pazarların durumu...

Türkiye tam kapanmaya hazırlanıyor. 29 Nisan Perşembe günü başlayacak 17 günlük uzun soluklu tam kapanma öncesinde milyonlar kısıtlamanın kapsamını, yasakları ve kuralları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 17 günlük tam kapanmada uygulanacak usül ve esasları yayınladığı genelge ile açıklık getirdi. Daha önce Kabine'de alınan ve uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçiliyor. Ülke genelini kapsayacak tedbirler Ramazan Bayramı'nı da içine alıyor. Milyonlar, süreç ile ilgili iş ve işlemlerine hız verirken çoğu kişi de temel ihtiyaçlarını karşılama telaşına düştü. Tam kapanmaya kısa bir süre kala pazarlar ile semt pazarlarının bu süreçte açık olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Tam kapanmada pazarlar açık mı? Kısıtlamada pazarlar açık mı? Pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları açık mı? İşte tam kapanmada açık olacak yerler ve pazarların durumu...

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık , tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamalardan muaf tutulanlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Va0tandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

TAM KAPANMADA PAZARLAR KURULACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesinde şu bilgiler yer alıyor:

"Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek"

Buna göre, tam kapanmada Türkiye genelinde pazarlar ve semt pazarları kurulmayacak.