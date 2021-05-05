Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Yasaklarda kuyumcular çalışıyor mu? Bankalar altın bozar mı? Altın nasıl alınır, nasıl satılır?

Türkiye'de tam kapanmanın ilk haftası geride kalırken milyonlar tam kapanmada açık olan yerleri araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Tam Kapanma Tedbirleri, Market Tedbirleri, Pazar Yerleri genelgelerini araştırıyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar ve açık olan yerlerin güncellenmesiyle birlikte pek çok kişi de kuyumcuların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Yasaklarda kuyumcular çalışıyor mu? Tam kapanmada altın nasıl alınır, nasıl satılır? Bankalar altın bozar mı? İşte kuyumcular ile ilgili detaylar...

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde ilk haftanın sonuna gelindi. 1 haftadır Türkiye yasaklar kapsamında tam kapanma tedbirlerine uyuyor. Tam kapanmada açık olan yerler, satışı yapılacak ürünler ve yasaktan muaf olanlar sık sık güncellendi. Yasaklar ile ilgili İçişleri Bakanlığı ilk genelgenin ardından yasakların kapsamı ile ilgili 3 genelge daha yayınladı. Sektör temsilcileri ile görüşmeler neticesinde seyahat, marketler ve pazar yerleri ile ilgili yeni genelgeler 81 il valiliklerine gönderildi. Yasakların kapsamının değişip değişmediğini merak edenler sıklıkla genelgeleri kontrol ediyor. Kapanmada pek çok kişinin merak ettiği konuların başında da altın alım ve satım işlemlerinin yapılıp yapılmadığı oldu. Peki, Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Yasaklarda kuyumcular çalışıyor mu? Bankada altın bozdurulur mu? Tam kapanmada altın nasıl alınır, nasıl satılır? İşte kuyumcular ile ilgili detaylar...

TAM KAPANMADA KUYUMCULAR AÇIK MI?

Tam kapanma uygulamasına göre kuyumcular kapalı olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken kuyumcu çalışanlarının muaf olmayacağı biliniyor.

İstanbul Kuyumcular Odası'ndan alınan bilgiye göre, kuyumcular kapalı. Ancak altın imalat çalışanlarının kısıtlamadan muaf tutulduğu belirtildi. Kapalıçarşı'da yer alan Kuyumcular da tam kapanmada açık olmayacak.

Kuyumcu hizmeti almak isteyenler tam kapanma sürecinin tamamlanmasını beklemek zorundalar.Tam kapanma ise 17 Mayıs'ta sona erecek.

ALTIN NASIL ALINIR, NASIL SATILIR?

Size en yakın banka şubesine giderek nakdiniz karşılığında ister vadesiz altın ister yatırım hesabınızda altın yatırımı yapabilirsiniz.

Gram bazında alım, satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bankalar aracılığıyla altınınızı istediğiniz an nakde çevirebilirsiniz. Altın almak isteyenler de internet bankacılığı aracılığyla altın hesabı açabilir.

İşçilik maliyetleri, düşük ayar gibi sorunlar ile karşılaşmayacağınız bankalardan alım veya satım işelmlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak banka şubesine gitmeden önce Vefa Destek hattından izin alabilirsiniz.