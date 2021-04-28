29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 'Tam Kapanma' öncesinde pek çok kişi İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tebdbirleri Genelgesi'ni araştırıyor. Kısıtlamalardan muaf tutulacak iş yerleri, kişiler ile yasakların kapsamı ile ilgili detaylar pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük yasak kapsamında kargo firmalarının çalışıp çalışmadığı da araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Tam kapanmada kargo açık mı? Kargo şirketleri çalışacak mı? Kargo dağıtımları yapılacak mı? Yasakta kargo gelir mi? Tam kapanmada kargo çalışıyor mu? İşte tam kapanma sürecinde kargoların çalışma saatleri...

Türkiye salgınla mücadelede yeni bir döneme giriyor. Koronavirüsün etkilerini azaltmak ve bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla hükümet Türkiye genelinde Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma kararı aldı. Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından İçişleri Bakanlığı da 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelge yayımladı. Tam kapanma sürecinde internetten alışveriş yapan, ve kargodan gönderi bekleyenler de yasaklara denk gelen kargo süreci nedeniyle 'Kısıtlamada kargo çalışıyor mu? Tam kapanma kargo açık mı?' sorularını araştırıyor. Peki, Tam kapanmada kargo açık mı? Kargo şirketleri çalışacak mı? Kargo dağıtımları yapılacak mı? Yasakta kargo gelir mi? Tam kapanmada kargo çalışıyor mu? İşte tam kapanma sürecinde kargoların çalışma saatleri...

TAM KAPANMADA KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde PTT, lojistik ve kargo çalışanları çalışanları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

- Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık , tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

Tam kapanma kararının ardından Yurtiçi Kargo'da kısıtlamalar ile ilgili açıklama yaptı. Yurtiçi Kargo, sosyal medya hesaplarından tam kapanmada çalışacaklarını duyurdu. Yurtiçi Kargo şu açıklamayı yaptı:

"Sokağa çıkma yasağı şirketimizin faaliyetlerini kapsamamaktadır. Tüm hizmetlerimize aynı şekilde devam ediyoruz. Siz evde kalın. Biz sizler için sahadayız"