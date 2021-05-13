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Tam kapanmada flaş destek açıklaması!

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 11:22 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 11:26

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik." ifadelerini kullandı.


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