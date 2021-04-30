17 günlük 'Tam Kapanma' resmen başladı. Milyonlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan kurallar doğrultusunda kısıtlamalara uyum sağlayacak. Pek çok kişi de bugün Cuma Namazı'nın kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tam kapanma açıklaması geldi. Peki, Tam kapanmada Cuma Namazı var mı? Yasaklarda Cuma Namazı kılınacak mı? Cuma Namazı serbest mi? İşte Cuma Namazı ile ilgili Diyanet İşler Başkanlığı'nın açıklaması...

Salgın tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde pek çok kişi Cuma Namazı'nın kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 17 günlük tam kapanma dönemi hakkında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı?' sorularına yanıt verdi. Peki, Tam kapanmada Cuma Namazı var mı? Yasaklarda Cuma Namazı kılınacak mı? Cuma Namazı serbest mi? İşte Cuma Namazı ile ilgili Diyanet İşler Başkanlığı'nın açıklaması...

YASAKTA CUMA NAMAZI KILINACAK MI? BUGÜN CUMA NAMAZI VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan “İyilik Vakti” programında konuştu. Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

TAM KAPANMADA CAMİLER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

BAKAN SOYLU CAMİLERDE NAMAZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.