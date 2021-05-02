Tam kapanmada boşanma davası nasıl açılır? Davalar ertelendi mi?

Salgın temel ilişkilerimizin çoğunu etkiledi. Boşanma oranları dünya çapında artarken, kapanmalar ve hastalık nedeniyle çiftler arasında derin bir uçurum başladı. Daha önce 'şundan ya da bundan evimde mutsuzum' diyen çiftlerin pek çoğu özellikle kapanmalar ve salgın yasaklarıyla birlikte boşanma kararını artık daha hızlı alıyor. Dünyada da artan boşanma isteği genel olarak, pandemiden önce uzun tatil dönemleri ile bayram tatillerinde uzun süre birlikte vakit geçirdikten sonra artış gösteriyordu. Pandemi ile birlikte bu süreç daha da hızlandı ve boşanmak isteyen çiftlerden en çok kadınlarda önemli bir atış kaydediliyor. Ülke genelinde uygulanan tam kapanma yasaklarıyla birlikte pek çok kişi 'boşanma davası nasıl açılır?' sorusunu araştırıyor. Peki, Tam kapanmada boşanma davası nasıl açılır? Online boşanma davası açılabilir mi? İşte detaylar...

Tam kapanma başladı. Türkiye, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmaya girdi. Yasaklar, açık olan işyerleri, muafiyetler gibi konular sıklıkla araştırılıyor. Adli işlemler ile ilgili ülke genelinde uygulanan tam kapanma yasaklarıyla birlikte pek çok kişi 'boşanma davası nasıl açılır?' sorusunu araştırıyor. Tam kapanma kararının ardından HSK açıklama yapmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmalar ile müzakere ve keşiflerin ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Peki, Tam kapanmada boşanma davası nasıl açılır? Online boşanma davası açılabilir mi? İşte detaylar...

DAVALAR ERTELENDİ Mİ?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmalar ile müzakere ve keşiflerin ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Buna göre, tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması işlemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşifler, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ertelenecek.

Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler, evrak üzerinden ve duruşma açılmadan gerçekleştirilecek, yeni duruşma günü ile keşif saati, masrafları gider avansından ya da kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilecek.

ADLİ HİZMETLER DURMAYACAK

Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamaması, terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe kullanılamayacak. Ayrıca erteleme süresi, hakim ve cumhuriyet savcılarının terfilerinde aleyhe değerlendirilemeyecek.

Erteleme süresince, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmayacak, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetler alınabilecek.

İdari izin konusunda daha önce alınan kararlar uygulanacak. İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hakim ve cumhuriyet savcısı belirlenecek.

Erteleme süresince, hakim ve cumhuriyet savcıları iş ve işlemleri, mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerini kullanarak takip edecek, bu çerçevede dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diğer zorunlu adli hizmetlere ilişkin yükümlülükler, imkan dahilinde evden yerine getirilebilecek. Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve başsavcılar görev ve yetkileri kapsamında gerekli ilave tedbirleri alabilecek.

TAM KAPANMADA BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR? ONLİNE BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Adalet Bakanlığı'nın Uyap Bilişim sisteminden "e-dava" ile zaman ve mekansız dava açılabilecek. Avukat Bilgi Sistemi, UYAP'ın avukatlara sağladığı bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Avukat Bilgi Sistemi sayesinde avukatlar, UYAP üzerinden mevcut davalarını takip edebiliyor, yeni bir dava açabiliyor. Ayrıca, dava dosyalarına her türlü evrakı gönderebilir, yargılama harcı, ücret ve diğer masraflara ilişkin her türlü para transferini on-line olarak gerçekleştirebilir, vekâletnamesi bulunmayan dosyaları ilgili hâkimin bilgisi dâhilinde inceleyebilirler.

Tam kapanma döneminde boşanma davası açmak için öncelikle hukuki destek almalısınız. Bir avukat ile görüşüp sürecin başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

PANDEMİ BOŞANMALARI ARTTI

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldığından beri pek çok kişi evden çalışmaya geçti. İlk zamanlar oldukça olumlu karşılanan bu durum özellikle çalışan annelerin hem iş hayatını hem de sorumluluklarını artırdı. Hem çalışan hem de çocuk bakımını üstlenen kadınlar, yemek pişirme ve temizlik işlerinin çoğunu da bu dönemde omuzladı. Pek çok kadın için pandemi dönemi "büyük bir hayal kırıklığı" yarattı. Koronavirüs krizinden önce ayrılmayı düşünmeyen çiftlerin pandemi sırasında evlilikleri bozuldu. Tam kapanma ve kısıtlamalarda bir ilişkiyi sona erdirme konusunda çevrimiçi tavsiye aramalarında bir artış olduğu belirtiliyor. Pandeminin başlangıcında dünyanın en katı kilitlenmelerinden birine sahip olan Çin'de de benzer bir durum yaşanmış boşanmalarda büyük artış görülmüştü. Salgının temel ilişkilerimizin çoğunu etkilediği biliniyor ancak hukukçular ev içi kapanmalarla birlikte ev içi çatlağın daha da büyüyeceğini tahminleri yapıyor. Dünyada boşanmalarda yaşanan artış, aslında pandemi öncesinde de aynı nedenlerle gerçekleşiyordu. Pandemi öncesinde uzun tatil dönemleri, bayramlar gibi daha uzun süre birlikte geçirilen zaman dilimlerinde boşanmalarda görülen artış, şimdilerde pandemi kapanmalarıyla birlikte görülmeye başlandı. Bu dönemin pandemiden önceki tek farkı ise, boşanmaya başlayan kadınların sayısındaki önemli artış. Bu eğilimin, Covid-19 ile birlikte çalışan ebeveynlerin yaşamlarının tamamen değişmesiyle bağlantılı olduğu biliniyor. Çalışan ebeveynler arasında ev işi ve çocuk bakımı sorumluluğunun büyük bir kısmının kadınlara düştüğü gerçeği bu dönemde en çok baskı yaratan unsurlardan biri olarak görülüyor.

Özellikle kapanmalar ve virüs nedeniyle yaşanan sosyal mesafe kavramı, çiftlerin birlikte daha fazla zaman geçirmelerine neden oluyor. Bu da daha önce mutsuz olan çiftlerin özellikle bu dönemlerde boşanmayı daha çok düşündüğünü ortaya koyuyor.