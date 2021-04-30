Türkiye salgın tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmaya girdi. Tam kapanmanın ilk gününde pek çok kişi de tam kapanmanın kapsamını, açık olan yerleri ve kısıtlamadan muaf tutulan yerleri sıklıkla araştırıyor. Bunlardan biri de Borsa İstanbul. Borsada işlem gerçekleştirmek isteyen pek çok kişi, Tam kapanmada borsa açık mı? Bugün borsa açık mı? Borsa kaçta açılır, kaçta kapanır? Borsa İstanbul tam kapanmada çalışıyor mu? sorularını sıklıkla araştırıyor. İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri ve resmi tatil günleri listesi...

Tam kapanma süreci resmen başladı. Türkiye genelikde 17 günlük tam kapanma 29 Nisan 2021 saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın ilk gününde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tam kapanma ek tedbirleri genelgesi sıklıkla merak ediliyor. Tam kapanmada açık olan iş yerleri, muaf tutulacaklar listesi ve yasağın genel kuralları genelgede tek tek açıklandı. Borsa da işlem gerçekleştirmek isteyen pek çok kişi de Borsa İstanbul 'un açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Tam kapanmada borsa açık mı? Bugün borsa açık mı? Borsa kaçta açılır, kaçta kapanır? Borsa İstanbul tam kapanmada çalışıyor mu? İşte detaylar...

TAM KAPANMADA BORSA AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgede yer alan 30. maddede yer alan "Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)", sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Tam kapanmada Borsa İstanbul açık olacak. Borsa İstanbul'un kapalı tutulacağı tarihler sadece resmi tatiller olduğu için bu süreçte borsa işlemlerine devam edecek

BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLACAĞI GÜNLERİN LİSTESİ

1 Mayıs 2021, Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 12 Mayıs 2021, Çarşamba Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 13-14-15 Mayıs 2021, Perşembe-Cuma-Cumartesi Ramazan Bayramı Kapalı 19 Mayıs 2021, Çarşamba Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2021, Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 19 Temmuz 2021, Pazartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma Kurban Bayramı Kapalı 30 Ağustos 2021, Pazartesi Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2021, Perşembe Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 29 Ekim 2021, Cuma Cumhuriyet Bayramı Kapalı