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Tam kapanmada borsa açık mı? Bugün borsa açık mı?

30 Nisan 2021 Cuma - 12:21 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 12:21

Türkiye salgın tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmaya girdi. Tam kapanmanın ilk gününde pek çok kişi de tam kapanmanın kapsamını, açık olan yerleri ve kısıtlamadan muaf tutulan yerleri sıklıkla araştırıyor. Bunlardan biri de Borsa İstanbul. Borsada işlem gerçekleştirmek isteyen pek çok kişi, Tam kapanmada borsa açık mı? Bugün borsa açık mı? Borsa kaçta açılır, kaçta kapanır? Borsa İstanbul tam kapanmada çalışıyor mu? sorularını sıklıkla araştırıyor. İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri ve resmi tatil günleri listesi...


Tam kapanma süreci resmen başladı. Türkiye genelikde 17 günlük tam kapanma 29 Nisan 2021 saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın ilk gününde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tam kapanma ek tedbirleri genelgesi sıklıkla merak ediliyor. Tam kapanmada açık olan iş yerleri, muaf tutulacaklar listesi ve yasağın genel kuralları genelgede tek tek açıklandı. Borsada işlem gerçekleştirmek isteyen pek çok kişi de Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Tam kapanmada borsa açık mı? Bugün borsa açık mı? Borsa kaçta açılır, kaçta kapanır? Borsa İstanbul tam kapanmada çalışıyor mu? İşte detaylar...
 
TAM KAPANMADA BORSA AÇIK MI? 
 
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgede yer alan 30. maddede yer alan "Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)", sokağa çıkma kısıtlamasından muaf  tutulacak. 
 
Tam kapanmada Borsa İstanbul açık olacak. Borsa İstanbul'un kapalı tutulacağı tarihler sadece resmi tatiller olduğu için bu süreçte borsa işlemlerine devam edecek
 
BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLACAĞI GÜNLERİN LİSTESİ
 

1 Mayıs 2021, Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü

Kapalı

12 Mayıs 2021, Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

Saat 13:00'e kadar

13-14-15 Mayıs 2021, Perşembe-Cuma-Cumartesi

Ramazan Bayramı

Kapalı

19 Mayıs 2021, Çarşamba

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Kapalı

15 Temmuz 2021, Perşembe

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kapalı

19 Temmuz 2021, Pazartesi

Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

Saat 13:00'e kadar

20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma

Kurban Bayramı

Kapalı

30 Ağustos 2021, Pazartesi

Zafer Bayramı

Kapalı

28 Ekim 2021, Perşembe

Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)

Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2021, Cuma

Cumhuriyet Bayramı

Kapalı

BORSA KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
 
Piyasalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için borsa açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:
 
Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek olan işlemlerin sabah 9:40 ila akşam saat 18:10 arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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