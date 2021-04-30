Tam kapanma süreci resmen başladı. Türkiye genelikde 17 günlük tam kapanma 29 Nisan 2021 saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın ilk gününde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tam kapanma ek tedbirleri genelgesi sıklıkla merak ediliyor. Tam kapanmada açık olan iş yerleri, muaf tutulacaklar listesi ve yasağın genel kuralları genelgede tek tek açıklandı. Borsada işlem gerçekleştirmek isteyen pek çok kişi de Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Tam kapanmada borsa açık mı? Bugün borsa açık mı? Borsa kaçta açılır, kaçta kapanır? Borsa İstanbul tam kapanmada çalışıyor mu? İşte detaylar...
TAM KAPANMADA BORSA AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgede yer alan 30. maddede yer alan "Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)", sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Tam kapanmada Borsa İstanbul açık olacak. Borsa İstanbul'un kapalı tutulacağı tarihler sadece resmi tatiller olduğu için bu süreçte borsa işlemlerine devam edecek
BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLACAĞI GÜNLERİN LİSTESİ
1 Mayıs 2021, Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü
Kapalı
12 Mayıs 2021, Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
Saat 13:00'e kadar
13-14-15 Mayıs 2021, Perşembe-Cuma-Cumartesi
Ramazan Bayramı
Kapalı
19 Mayıs 2021, Çarşamba
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Kapalı
15 Temmuz 2021, Perşembe
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kapalı
19 Temmuz 2021, Pazartesi
Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
Saat 13:00'e kadar
20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma
Kurban Bayramı
Kapalı
30 Ağustos 2021, Pazartesi
Zafer Bayramı
Kapalı
28 Ekim 2021, Perşembe
Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2021, Cuma
Cumhuriyet Bayramı
Kapalı
BORSA KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Piyasalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için borsa açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:
Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek olan işlemlerin sabah 9:40 ila akşam saat 18:10 arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor.