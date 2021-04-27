Tam kapanmada borsa açık mı? Borsa kapanacak mı, tam kapanmada borsa ne olur, işlem görecek mi?

Yasaklarda borsa açık mı, borsa açık olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 haftalık tam kapanma kararı alındığı duyurdu. Tam kapanma kapsamında üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası yatırımcılar “Tam kapanmada borsa açık mı? Yasakta borsa işlem görecek mi?” sorularına yanıt arıyor.

Borsa kapanacak mı, tam kapanmada borsa ne olur? 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi 5’e kadar tüm Türkiye’de tam kapanmaya geçildi. 3 haftalık aralıksız sokak kısıtlaması uygulanacağının açıklanmasının ardından yasaklarda borsa açık mı, borsa açık olacak mı sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Borsa kapanacak mı, tam kapanmada borsa ne olur?

30. maddede yer alan “Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)” ile 42. maddede yer alan “10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları” muaf tanımlarından anlaşılacağı üzere tam kapanma süresince bankalar, piyasalar açıkken haliyle borsa işlem görmeye devam edecek.

Borsa İstanbul tarafından aksi bir açıklama yapılmadığı taktirde borsamız işlem görmeye devam edecek.