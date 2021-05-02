Tam kapanmada berberler açık mı? Hafta içi kuaförler, berberler açık mı? Kuaförler, berberler ne zaman açılacak?

Tükiye salgınla mücadelede 'Tam Kapanma' kararını devreye aldı. Ülke genelinde tam kapanma sıkı tedbirler ile uygulanırken pek çok kişi de hafta içi ve hafta sonu yasaklarının farklı olup olmadığını, tam kapanmada nerelerin açık olacağını araştırmaya devam ediyor. Günlük ihtiyaçlar kapsamında fırınlar, marketler ve kasaplar gibi yerlerin yanında kişisel bakım ve ev ihtiyaçları ile ilgili de sıklıkla araştırmalar yapılıyor. Hükümetin aldığı tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu detaylı bir genelge yayınladı. Kurallar, yasaklar, uyulması gereken kısıtlamalar, muafiyetler zaman zaman kafa karışıklığına neden olsa da sıklıkla yapılan duyurular ve güncellemelerle tam kapanmanın genel kuralları anlatılıyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala pek çok kişinin merak ettiği soruların başında da 'Kuaförler, berberler ne zaman açılacak?' sorusu geliyor. Peki, Tam kapanmada berberler açık mı? Berberler açık mı, kapalı mı? Hafta içi berberler açık mı? Kuaförler, berberler ne zaman açılacak? Yasakta kuaförler açık mı? İşte tüm detaylar...
BERBERLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde berberler hakkında bir bilgi yer almadı. Bakanlık söz konusu süre zarfında açık olacak işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgi vermişti. Dolayısı ile berber ve kuaförler tam kapanma sürecinde çalışmayacak. Tam kapanma dönemi 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak.
KUAFÖR VE BERBERLER KAPALI MI?
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda berberler ve kuaförlerin faaliyetleri tam kapanma sırasında bir sonraki karara kadar resmen kapatıldı.