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Tam kapanmada berberler açık mı? Hafta içi kuaförler, berberler açık mı? Kuaförler, berberler ne zaman açılacak?

Tam kapanmada berberler açık mı? Hafta içi kuaförler, berberler açık mı? Kuaförler, berberler ne zaman açılacak?