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Tam kapanmada berberler açık mı? Hafta içi kuaförler, berberler açık mı? Kuaförler, berberler ne zaman açılacak?

02 Mayıs 2021 Pazar - 16:41 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 16:41

Türkiye pandemide yeni bir döneme girdi. Ülke genelinde Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma uygulanıyor. Tam kapanmanın ilk günleri geride kalırken pek çok kişi de İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Tam Kapanma' genelgesini araştırıyor. Sıklıkla 'Tam kapanmada açık olan yerler nereler? Tam Kapanmada nereler açık? Tam kapanmada berberler açık mı? Hafta içi kuaförler, berberler açık mı? Kuaförler, berberler ne zaman açılacak? soruları sorgulanıyor. Bayram öncesi kuaförlerin ve berberlerin açılıp açılmayacağı merak edilirken İçişleri Bakanlığı genelgesinde açık olacak işyerleri detayları ile açıklandı. Peki, Berberler açık mı, kapalı mı? Hafta içi berberler açık mı? Kuaförler, berberler ne zaman açılacak? Yasakta kuaförler açık mı? İşte kuaför ve berberlerin durumu...


Tükiye salgınla mücadelede 'Tam Kapanma' kararını devreye aldı. Ülke genelinde tam kapanma sıkı tedbirler ile uygulanırken pek çok kişi de hafta içi ve hafta sonu yasaklarının farklı olup olmadığını, tam kapanmada nerelerin açık olacağını araştırmaya devam ediyor. Günlük ihtiyaçlar kapsamında fırınlar, marketler ve kasaplar gibi yerlerin yanında kişisel bakım ve ev ihtiyaçları ile ilgili de sıklıkla araştırmalar yapılıyor. Hükümetin aldığı tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu detaylı bir genelge yayınladı. Kurallar, yasaklar, uyulması gereken kısıtlamalar, muafiyetler zaman zaman kafa karışıklığına neden olsa da sıklıkla yapılan duyurular ve güncellemelerle tam kapanmanın genel kuralları anlatılıyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala pek çok kişinin merak ettiği soruların başında da 'Kuaförler, berberler ne zaman açılacak?' sorusu geliyor. Peki, Tam kapanmada berberler açık mı? Berberler açık mı, kapalı mı? Hafta içi berberler açık mı? Kuaförler, berberler ne zaman açılacak? Yasakta kuaförler açık mı? İşte tüm detaylar...
 
 
BERBERLER AÇIK MI? 
 
İçişleri Bakanlığı genelgesinde berberler hakkında bir bilgi yer almadı. Bakanlık söz konusu süre zarfında açık olacak işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgi vermişti. Dolayısı ile berber ve kuaförler tam kapanma sürecinde çalışmayacak. Tam kapanma dönemi 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak.
 
 
KUAFÖR VE BERBERLER KAPALI MI?
 
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda berberler ve kuaförlerin faaliyetleri tam kapanma sırasında bir sonraki karara kadar resmen kapatıldı.
 

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