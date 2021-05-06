Türkiye'de tam kapanmanın ilk haftası geride kalırken pek çok kişi günlük işlemlerini nasıl yapacağını araştırmaya devam ediyor. Özellikle finansal işlemleri olanlar, para göndermek ve çekmek isteyenler, maaşı yatan emekliler ile sosyal destek alan pek çok kişi tam kapanmada bankalar, bankamatiklere (ATM) gitmenin yasak olup olmadığını sorguluyor. Peki, Tam kapanmada bankamatikten para çekilebilir mi? Kısıtlamada bankamatiğe gitmek yasak mı? Tam kapanmada bankamatikten para çekme nasıl olacak? Kısıtlamada bankamatiğe gidilir mi? Tam kapanmada para çekmek isteyenlerin bilmesi gerekenler...

Tam kapanma ülke genelinde sürüyor. Koronavirüs vaka sayılarını azaltmak, salgını kontrol altına almak amacıyla alınan tam kapanma kararı Türkiye'de uygulanıyor. Bu süreçte 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verdi. Pek çok kişi işe gitmezken, çalışanların çoğu da evden uzaktan çalışma kapsamında işlerini yürütüyor. Günlük ihtiyaç ve işlemler için sokağa çıkma yasağının kapsamını araştırıyor. Özellikle maaş ödemeleri tarihlerini rastlayan bugünlerde pek çok kişi bankamatikten para çekmek için en yakın ATM'ye gidip gidemeyeceğini araştırıyor. Peki, Tam kapanmada bankamatikten para çekilebilir mi? Kısıtlamada bankamatiğe gitmek yasak mı? Tam kapanmada bankamatikten para çekme nasıl olacak? Kısıtlamada bankamatiğe gidilir mi? Tam kapanmada para çekmek isteyenlerin bilmesi gerekenler...

TAM KAPANMADA PARA ÇEKMEK İÇİN ATM'YE GİTMEK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı, tam kapanmada merak edilen soruları cevaplandırdı. Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs’taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergâh ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM’lere gidebilecek. Vatandaşların banka şubeleri ve ATM'lere gidip gelmesi için sokağa çıkma yasağında muaf tutulacaklar.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs’ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.