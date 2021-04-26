Tam kapanmada bankalar kapanacak mı? Bankalar açık olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısından 'Tam Kapanma' kararı çıktı. Kritik toplantıda Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde Türkiye genelinde yeni ek tedbirler alındı. Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır." açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından binlerce kişi 'Bankalar açık mı, kapalı mı? Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kapanacak mı? Bankalar açık olacak mı?' sorularını araştırıyor. İşte Tam kapanmada bankaların çalışığ çalışmayacağı ile ilgili detaylar...

Kabine toplantısının ardından çıkan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında milyonlarca kişi 'Tam Kapanma'nın kapsamını araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında bankaların durumu geliyor. Finansal işlemlerini yapmak isteyenlerin çoğu bu süreçte bankaların açık mı yoksa kapalı mı olacağını araştırıyor. Peki, Bankalar açık mı, kapalı mı? Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kapanacak mı? Bankalar açık olacak mı? İşte detaylar...

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?

Tam kapanma sürecinde bankaların akıbeti, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenecek. Genelge, ilerleyen saatlerde yayımlanacak.

TAM KAPANMA KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' dedi.

Önceki genelgede ''Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri'' muaf kişiler ve yerler kategorisinde yer almıştı.