Tam kapanmada bankalar kapanacak mı? Bankalar açık olacak mı?

Kabine toplantısının ardından çıkan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında milyonlarca kişi 'Tam Kapanma'nın kapsamını araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında bankaların durumu geliyor. Finansal işlemlerini yapmak isteyenlerin çoğu bu süreçte bankaların açık mı yoksa kapalı mı olacağını araştırıyor. Peki, Bankalar açık mı, kapalı mı? Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kapanacak mı? Bankalar açık olacak mı? İşte detaylar...
TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?
Tam kapanma sürecinde bankaların akıbeti, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenecek. Genelge, ilerleyen saatlerde yayımlanacak.
TAM KAPANMA KARARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' dedi.
Önceki genelgede ''Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri'' muaf kişiler ve yerler kategorisinde yer almıştı.