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Tam kapanmada aç kalan sokak hayvanlarının yardımına polis koştu

DHA |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:34 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 9:37

Erzurum’un Uzundere ilçesinde tam kapanma sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına polis ekipleri koştu.


Türkiye genelinde, koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan günü başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Uzundere’de polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.
 
Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nde görevli polis memurları, kendi imkanlarıyla temin ettikleri yiyecekleri ilçe merkezinde sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara bıraktı. Polisler, sokak hayvanlarını elleriyle besledi, onlara ekmek verdi.
 
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Başka bir noktada da yavru köpeklere süt veren polisler, kendilerini izleyen küçük kız çocuğunun hatırlatması üzerine, anne köpeği de bularak onu da besledi.
 
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