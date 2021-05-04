Tam kapanma uzatılacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Tam kapanma ne zaman bitecek?

Türkiye genelinde uygulanan 'Tam Kapanma' devam ediyor. Tam kapanmanın ilk günleri geride kalırken yasaklar, kısıtlamalar ve genel kurallar vatandaşın gündeminde olmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışan uzaktan veya dönüşümlü olarak işlerine devam ederken günlük ihtaçların karşılandığı pek çok işyeri de kapatı tutuluyor. Zorunlu haller ve temel ihtiyaçlar haricinde vatandaşın sokağa çıkması yasaklandı. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Kurallara uyum özenle denetlenirken tam kapanma ile ilgili yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma süreci ile ilgili tüm detaylar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde duyurulmuştu. Son olarak Bakanlık marketler ile ilgili yeni bir genelge yayınladı. Milyonlar yeni kararların alınıp alınmayacağını, tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağını araştırırken Kabine toplantısının tarihi de sıklıkla merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Tam kapanma uzatılacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Tam kapanma ne zaman başladı? Tam kapanma ne zaman bitecek? İşte Tam kapanma bitiş tarihi ve Kabine toplantısı hakkında merak edilenler...

Türkiye salgınla mücadelede yeni bir dönemi yaşıyor. Kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda ülke genelinde tam kapanma uygulanıyor. Tam kapanmanın genel kuralları, yasaklar ve kısıtlamalar ile muafiyet husuları İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde düzenlenmişti. Tam kapanmada açık olan iş yerleri, muaf tutlacaklar, çalışma saatlari ve rutin işlerin yapılması ile ilgili tüm detaylar için genelge yol gösterici oluyor. Sıklıkla genelgenin detayları ve alınan kararlar gözden geçirilirken pek çok kişinin kafasında da 'Tam kapanma uzatılır mı?" sorusu var. Milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Peki, Tam kapanma uzatılacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Tam kapanma ne zaman başladı? Tam kapanma ne zaman bitecek? İşte Tam kapanma bitiş tarihi ve Kabine toplantısı gündemi ile ilgili merak edilenler...

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan "Tam Kapanma" kararı sonrasında İçişleri Bakanlığı, 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Buna göre, ülke genelinde 29 Mayıs saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanma Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde kararlaştırılmıştı.

TAM KAPANMA UZATILDI MI?

Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanacak. Ancak ilerleyen günlerde sürecin uzayıp uzamayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısıyla belli olacak. Türkiye genelinde vaka sayılarındaki son durum değerlendirilecek. Öte yandan tam kapanmanın uzatılmasını teklif eden bazı kesimler var ancak tam kapanmanın uzatıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine toplantısının yapılacağı yeni tarih henüz belli değil. Ancak Kabine toplantısı genel olarak 2 haftada bir yapılıyor. Ramazan Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyi toplaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANI AŞILAMA ÇALIŞMALARINDA YENİ TAKVİMİ DUYURDU!

"Sinovac aşısı sevk edilmeye devam edecek" ifadelerini kullanan Koca, "Aşı programını hızlandıracağız" şeklinde konuştu.

Sinovac aşısının tedarikinde olumlu gelişmeler var diyen Bakan Koca, "Haziran itibarıyla 40 yaş üstünü, 3-4 ay içinde de 18 yaş üstünü aşılayacağız" ifadelerini kullandı.

50 milyon doz Rus aşısının 6 ay içerisinde geleceğini kaydeden Sağlık Bakanı Koca, ilk sevkiyatın bu ay içerisinde gerçekleşeceğini belirtti.

SON KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Tam kapanmada en çok merak edilen konu ise vaka sayısının durumu oldu. Vatandaşlar sık sık günlük vaka sayısı aramaları yapıyor. 3 Mayıs korona tablosu da merak konusu oldu. Bugünkü tabloda 24.733 yeni vaka sayısı yer aldı ve 347 kişi ise yaşamını yitirdi.

2 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 587 oldu. Son 24 saatte 75 bin 182 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi. Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.

1 MAYIS CORONA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu. Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi. Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.