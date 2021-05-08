Tam kapanma uzatılacak mı? 19 Mayıs tam kapanma sürecine dahil edilecek mi, kapanma ne zaman bitecek?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs’ta sona erecek. 17 gün süre boyunca tüm Türkiye’de hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de şehirlerarası seyahat yasağı uygulanıyor. Kısıtlamasının bitmesine az bir süre kala vatandaşlar yasağın uzatılıp uzatılmayacağını sorguluyor.

Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanman 17 Mayıs'ta doluyor. CNN TÜRK Ankara muhabiri Arda Erdoğan, herkesin merak ettiği tam kapanma uzayacak mı? sorusuna yönelik son gelişmeleri aktardı.

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın tam kapanma sürecine dahil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Kabine üyelerinden 2 önemli açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. "Şu anda böyle 1 şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir" dedi. 1 diğer açıklamada, içişleri bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. "Bu noktada 19 Mayıs'la ilgili 1 değerlendirmemiz yok. Bugün itibarıyla bizim 1 hedefimiz var, 63005 binlere düşmek 23 bine geldik göreceksiniz. Hafta başı iyi 1 noktaya geleceğiz" dedi.

Yani hükümet cephesinden gelen açıklamalara baktığımız şekilde 17 Mayıs'ta tam kapanma süresi sona erecek, 19 Mayıs'ı kapsayacak şekilde 3 gün daha tam kapanma tedbirlerinin uzatılması an itibariyle düşünülüyor.

17 MAYIS SONRASI NE OLACAK?

O noktada da bilim kurulu toplantılarının ve kabine toplantısının oldukça önemli olduğunu ifade edelim. 62-63 binlerde olan vaka sayıları tam kapanmanın başlamasıyla beraber 22 binlere doğru geriledi. Önümüzdeki günlerde bu tablonun daha netleşmesi ile birlikte hem bilim kurulunda bu durum değerlendirilecektir hem de kabinenin gündemine gelecektir. Yani 17 Mayıs tarihi itibariyle yapılacak ilk kabine toplantısında bu soru cevabını bulacak. Normalleşmenin nasıl oldu o zaman netleşecek diyebiliriz.