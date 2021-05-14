Tam kapanma uzar mı? Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? 17-18-19 Mayıs yasak var mı?

Milyonların gözü kulağı tam kapanma süreci ile ilgili alınacak kararlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında salgın sürecine dair alınacak kararlar gündemde olmayı sürdürüyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamalar dikkatle takip edilirken tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı da araştırılan konuların başında geliyor. 19 Mayıs nedeniyle tam kapanmanın uzaması olasılığının sıklıkla dile getirilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan salgın ve tam kapanma süreci ile ilgili yeni açıklama geldi. Peki, Tam kapanma uzar mı? Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? Pazartesi tam kapanma olacak mı? Tam kapanma süresi ne zaman bitiyor? İşte tam kapanma ile ilgili gelen açıklamalar...

Türkiye koronavirüs vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak amacıyla 17 günlük tam kapanmaya girmişti. Tam kapanmada son günlere girilirken milyonların gözü normalleşme takvimi ve tam kapanma ile ilgili son dakika açıklamalarına çevrildi. Milyonlar 17 - 18 Mayıs'ın tam kapanma kapsamına alınıp alınmayacağını araştırıyor. 19 Mayıs nedeniyle tam kapanmanın uzaması gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan pandemi süreci ve tam kapanma süreci ile ilgili açıklama geldi. Peki, Tam kapanma uzar mı? Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? Pazartesi tam kapanma olacak mı? Tam kapanma süresi ne zaman bitiyor? İşte tam kapanma ile ilgili gelen açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay pandemi süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'de uygulamaya konan ve 17 gün sürecek tam kapanma ile ilgili Fuat Oktay değerlendirmelerde bulundu.

TAM KAPANMA UZAR MI? 17 18 19 MAYIS YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Koranavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanan tam kapanmanın uzaması gündemde mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye, salgınla en başarılı mücadeleyi veren ülkeler arasında yer alıyor. Nisan ayı içinde önce kısmi kapanma ve devamında da tam kapanma şeklinde tedbir almak kaçınılmaz hale gelmişti. Bugün itibarıyla hep birlikte alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını günlük vaka sayılarından görebiliyoruz. Bugün için tam kapanma süresinin uzatılması yönünde bir gündemimiz bulunmuyor. Bu konuları en geniş haliyle tüm yönleriyle kabinede değerlendirilip Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde normalleşme sürecine ilişkin kararlar alınır."

AŞILAMADA 7. SIRADAYIZ

Yerli aşı çalışmalarında son durum nedir?

Aşılamada dünyada en iyi durumda olan ülkelerden birisiyiz. Dünyada en fazla aşı uygulayan 7'nci ülke konumundayız. Dün itibarıyla, toplam yapılan aşı sayısı 25 milyonu geçti. Sinovac ve Pfizer-BioNTech aşılarının yanı sıra Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının temini ve ülkemizde üretimiyle birlikte aşılamadaki hızımızı daha da artırıyoruz. Aşı geliştirme süreçlerinde yer alan tüm paydaşlarla çok sıkı bir koordinasyon içindeyiz. Güçlü bir izleme-takip sistemi oluşturduk. Bu gayretler sayesinde aşı çalışmalarında önemli bir noktaya ulaştık. Her şey yolunda giderse, eylül-ekim gibi ilk yerli aşımıza acil kullanım onayı verilebileceğini düşünüyorum. Yıl sonuna doğru ise birkaç yerli aşımız daha olabilir.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ! KADEMELİ NORMALLEŞME...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve son olarak dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca peş peşe yaptıkları açıklamalarda tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs tarihinden sonra kademeli normalleşmeye geçileceğinin sinyalleri verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj paylaşmış vemesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli normalleşme planını açıklamasının beklendiği Kabine Toplantısı'nın 17 Mayıs pazartesi günü yapılacağı biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından normalleşme planını duyuracak.