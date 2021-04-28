28 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.386 -0.44 EURO 9,9620 0.29
USD 8,2300 0.30 ALTIN 468,110 -0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tam kapanma sürecinde bunlara dikkat!

28 Nisan 2021 Çarşamba - 17:17 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 17:17

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde aile içi temasın azaltılması, beslenme ve uyku düzeni ile hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.


Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının testlerine gönüllü katılmış olan  Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, salgınla  mücadelede iki önemli silahtan birinin aşılama, diğerinin de temasın en az  seviyeye indirilmesi olduğunu söyledi.
 
Vaka sayıları ve yoğun bakımlarda tehlikeli tırmanışın yaşandığı  dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kararını son  derece olumlu bulduğunu vurgulayan Özkan, özellikle tam kapanmanın insan  hareketinin yoğunlaşması beklenen bayram dönemini de kapsamasının, yeni tırmanış  dalgası riskinin de önüne geçeceğini dile getirdi.
 
Özkan, bu süreci, Kovid-19 ile mücadelede fırsat olarak değerlendirmek  gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
 
"Bulaşmanın en yüksek olduğu yerler aile içi, iş yerleri ve toplu  taşıma olarak sıralanıyor. Tam kapanmayla bu temaslar en aza inecek.  Vatandaşlarımızın aile içi ve komşular arasındaki temasları en aza indirmeleri  gerekiyor. Bu süreçte aşılamanın da hız kazanmasıyla bayram sonrası vaka  sayılarında ve yoğun bakım doluluklarında düşüş olmasını bekliyoruz. Uzun süredir  hepimiz yorulduk, yıprandık. Sağlık çalışanlarımız çok daha fazla yoruldu,  yakınlarını kaybedenler oldu. Bu yüzden kendimizi, sevdiklerimizi ve bu süreçte  çok yıpranan sağlık çalışanlarını korumak için sabırlı olacağız, evde de  kurallara uyacağız. Ancak hep birlikte mücadele edersek üstesinden gelebiliriz."
 
"Aşılanan erişkinlerde görülen hastalıklar azaldı"
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim  Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın da ülke genelinde alınan tam  kapanma kararının 10-14 gün içinde sonuç göstermeye başlayacağını ifade etti.
 
Özellikle temaslı ve hastaneye yatan hasta sayısında azalma  beklediklerine dikkati çeken Yalçın, hem hastaneye yatan hastalar hem de temasla  ilgili sorunlarda bulaş kaynağının önemli olduğunu dile getirdi.
 
 İş yerleri ve toplu taşımaların bulaş riskinin yüksek olduğu yerlerin  başında geldiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:
 
"Aile içi bulaş genellikle kısmen kaçınılabilecek bir husus. Tam  kapanma sürecinde de aile içi temasın azaltılmasına özen göstermeliyiz,  beslenmemize, uyku düzenimize dikkat etmeliyiz. Sağlıklı kalabilmeyi düşünüp  çevremizle bulunduğumuz yerdeki insanlarla temasımızı mutlaka sıfıra düşürmemiz  gerekiyor. Sağlığımızın ilk kaynağı kendimiziz. Önlemlerimizi alacağız,  temaslarımızı minimuma indireceğiz. Tam kapanma sürecinin endişeye yol açmaması  gerekiyor. Vatandaşın sağlığı için alınan önemli bir tedbir. Çünkü vakalar arttı,  yoğun bakımdaki hastaların yaş grupları çok düştü."
 
Aşılanan erişkin yaş gruplarında hastalıkların azaldığını anlatan  Yalçın, kapanma sürecinde de temel hijyen kuralları ve tedbirlerin elden  bırakılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
 
"Salgının gidişatını değiştiren kilit noktalardan biri de İngiltere  varyantı"
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Mutlu da virüslerin varyantlarının çok daha hızlı  bulaştığını söyledi.
 
Salgının gidişatını değiştiren kilit noktalardan birinin de İngiltere  varyantı olduğunu belirten Mutlu, şu ifadeleri kullandı:
 
 "Laboratuvarımızda 1,5 ay önce İngiltere varyantı üzerine çalışmaya  başladığımızda pozitiflerin yüzde 5'i varyant çıkıyordu. Dün yaptığımız analizde  bu oranın yüzde 80'lere ulaştığını saptadık. Saptadığımız her 10 pozitif vakanın  8'i İngiltere varyantı çıkıyor. Birçok insanın öngörüsünden daha hızlı bulaşıyor.  Onun için tam kapanmada kesinlikle komşuya dahi gidilmesin. Bu süreçte egzersiz  yapsınlar, sağlıklı beslensinler."

ETİKETLER

koronavirüs Tam kapanma Kovid-19 uyku düzeni hijyen
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.