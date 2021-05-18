Tam kapanma sonrası eskiye döndük! Büyük yoğunluk

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayan “tam kapanma” dönemi, dün saat 05.00 itibarıyla sona erdi ve 1 Haziran Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak “kademeli normalleşme” dönemi başladı. Alışveriş merkezleri (AVM) müşterilerine kapılarını açtı, girişlerde ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü nedeniyle kapılarda uzun kuyruk oluştu. Semt pazarları da dünden itibaren yeniden kurulmaya başlandı. Kuaförler, berberler için de yoğun bir gündü. Kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bazı kentlerde insan kalabalığı ve trafik yoğunluğu yeniden baş gösterdi. 17 günlük tam kapanma dönemini memleketlerinde geçirenlerin dönüşe geçmesi nedeniyle 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale ’de trafik kilitlendi. Sahillere akın eden vatandaşlar ise küçük gruplar halinde 17 gün sonra bahar havasının tadını çıkardı.

Tam açılma istiyorlar

Edirne’de, kademeli normalleşmeye geçilmesiyle iş yerlerine gidebilmek için dün sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bazı kavşaklarda yoğunluk oluşturdu. Tam kapanma sürecinde işletmeleri kapalı kalan esnaf da dükkânlarında temizlik yaparak müşteri beklemeye başladı. Edirne’nin meşhur lezzeti tava ciğercilerinde de yeniden mesai hızlandı. Ciğerci esnafı Hamdi Dakni, en kısa zamanda tam açılma beklediklerini söyledi. Kırklareli ’nde 17 günlük sakinliğin ardından dün sabah banka ve telefon bayileri önlerinde yoğunluk oluştu. Emniyet ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı alanlarda vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Tekirdağ ’da ise Hükümet Caddesi ve sahil kesiminde yoğunluk gözlendi. İzmit ’te sabahın erken saatlerinde sokağa çıkanlar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Bazı banka ve iş yerlerinin önünde kuyruklar oluşurken, zaman zaman sosyal mesafenin de ihlal edildiği görüldü. Dışarıya çıkan bazı kişiler yürüyüş yaparken bazıları da kent merkezinde bulunan parklarda vakit geçirdi.

Çanakkale’de vaka sayılarının artmasıyla 15 Nisan günü kapatılan ve 1 Haziran’a kadar kullanılması yasak olan İskele Meydanı, kordon boyu, yeni kordon, Kepez , Güzelyalı ve Dardonos sahil bantları ile park ve bahçelerde dün insan yoğunluğu görüldü. Bazı vatandaşlar şerit çekilen park ve bahçelere açık buldukları yerlerden girerek yürüyüş yaptı. Çanakkale’de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir ay önce halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, kademeli normalleşme süresince kapalı kalmaya devam edecek.

Yayladan döndüler

Artvin, Trabzon’da tam kapanmayı il dışında, köy ve yaylalarda geçiren vatandaşların dönmesiyle yoğunluk yaşandı. Ordu Bursa çarşı ve caddelerde ilk gün yoğunluğu vardı. Kayseri ’de haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk nedeniyle kendi araçlarını kullanan vatandaşlar, trafikte uzun araç kuyrukların oluşmasına neden oldu. Banka ve kamu kurumlarının önlerinde oluşan yoğunluğu ise polis ve zabıta ekipleri engellemeye çalıştı.

Hatay’daki Tarihi Uzun Çarşı’da, müşteri kabul etmeye başlayan esnaf tekrar tam kapanma olmaması için herkesi dikkatli olmaya davet etti. Esnaf Selim Balcıoğlu, “Çok şükür dükkânımızı açtık, işimize başladık. Eski günlere dönmemek için kurallara lütfen uyalım, maskemizi takalım” dedi. Van ’da yoğunluğun yaşandığı kent merkezinde 17 gün aradan sonra esnaf iş başı yaptı, özellikle bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Artık maviye döndü

Eskişehir’de kademeli normalleşme kalabalık sokak ve caddelerle başladı. Özellikle banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, maske takma zorunluluğuna uyulduğu ancak sosyal mesafe kuralının unutulduğu gözlendi. Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulamasındaki risk haritasında kentin tamamına yakını çok yüksek risk anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, tam kapanma sürecinde önce yeşile son 10 günde ise düşük risk anlamına gelen mavi renge döndü.

PTT önleri...

Tam kapanma döneminde de uzun kuyrukların görüldüğü PTT önlerinde değişen bir şey olmadı. Şanlıurfa ’da PTT’de işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen vatandaşlar, polis ekipleri tarafından tedbirlere uymaları yönünde sık sık uyarıldı. Karaman ’da hem PTT önünde hem de giyim mağazaları önünde uzun kuyruklar vardı.

AŞI ÖZGÜRLÜĞÜ

Türkiye’de kademeli normalleşme kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısı yaptırmış olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmasıyla vatandaşlar açık havada arkadaşlarıyla hasret giderdi ve özgürlüğün tadını çıkardı.

Kademeli normalleşme genelgesine göre, aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak.

223 can kaybı 10 bin 174 vaka

Türkiye’de dün 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre; 923 kişiye hastalık tanısı konuldu, 13 bin 864 kişinin tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120’ye yükseldi. Test sayısı 51 milyon 76 bin 732’ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, vefat sayısı 44 bin 983, ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu. (Milliyet)