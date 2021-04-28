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Tam kapanma öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunlaştı

AA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 8:34 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 8:34

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesinde il dışına çıkmak isteyenler, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün  19.00'da  başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola  çıktığı gözlendi.
 
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile  Sultanbeyli arasında trafik arttı.
 
 
D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı  bölgelerde de trafik yoğunlaştı.
 
Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik  sakin seyrediyor.
 
 
İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla  yüzde 26 olarak ölçüldü.
 

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