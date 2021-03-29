Tam kapanma olur mu? Ramazan’da tam kapanma olacak mı? Ramazan’da yasak var mı 2021,

Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı. Koronavirüs vaka sayısındaki artış endişeye neden olurken, bazı illerde tam kapanma uygulamasına gideceği iddia ediliyor. 24 saatte 220 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, can kaybı 31 bin 76 oldu. Peki, tam kapanma olur mu?

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada devam ediyor. Mart ayı başında geçilen 'yerinde karar' dönemiyle vaka sayıları da artmaya başladı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre de Türkiye genelinde mutant virüs yüzde 80'e ulaştı. Öte yandan bazı illerde 'tam kapanma' uygulamasına gidilebileceği iddia ediliyor.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Yoğun bakım ünitelerinin alarm vermesinin ardından bazı illerde 'tam kapanma' uygulamasına gidilebileceği konuşulurken, geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca, “Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.” İfadesinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair yaptığı açıklamada "Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz." derken, gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi.