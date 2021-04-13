Tam kapanma olacak mı, ne zaman? Kabine Toplantısı bugün: Tam kapanma kararı konuşuluyor! Ramazan’da tam kapanma olur mu?

Koronavirüs vaka sayılarında her geçen gün artarak devam ederken gözler Kabine toplantısına, ek önlemlerin alınıp alınmayacağına çevrildi. Kabine Toplantısı öncesi dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Bakan Koca, "Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız" dedi.

Kabine en son 29 Mart Pazartesi günü toplanmıştı. Bu toplantının ardından artan vakalar nedeniyle yeni önlemler alınmıştı. Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre, şu anda 58 ilde uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak. Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış gözleri yeniden bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevirdi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak. Kabine'nin saat 15.00'te bir araya gelmesi bekleniyor.

TAM KAPANMA OLACAK MI, GELECEK Mİ?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında dün toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca, tam kapanma ya da farklı önlemlerin söz konusu olup olmadığı sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:

"Bilim Kurulu bugün bu çerçevede, 'Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir' diye genel, kapsayıcı bir şekilde öneri anlamında alternatifli hazırlıklı yaptı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısında alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini tensipleri halinde açıklarlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği son açıklamasında ifade ettiği cümleler tam kapanma ihtimalini oyunda tutarken en azından çok sıkı yeni tedbirlerin geleceği şeklinde yorumlandı.

"GENEL BİR DİNLENDİRME"

"Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır

Buradan Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli ya da yeterli değildir. Asıl olan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.

BUNLARI YAPMAZSAK BİR SEZON DAHA KAÇAR

Bunları gerçekleştiremediğimiz takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Elbette en önemlisi de kendi vatandaşımızın sağlığıdır.

İşte Bilim Kurulunda ve ardından bugün de kabine toplantısında konuşulacağı belirtilen tedbirler;

1- Tam kapanma

2- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

3- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak.

4- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

5- Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde.

6- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

7- Seyahat yasağı da gündeme gelecek.

8- Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

9- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

10- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

11- Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

12- Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

13- Bayramda seyahat yasağı

YÜZ YÜZE EĞİTİME YİNE ARA VERİLEBİLİR

Yüz yüze eğitime yeniden ara verilmesinin de okullarla ilgili önemli bir gündem oluşturduğu kabine toplantısında okullara ek tedbir ya da kapama seçeneği de gündeme gelecek.

Tam kapanmanın koronavirüs bulaş riskini düşürmek için en uygun yöntemlerden biri olduğu ifade edilirken, ancak tam kapanma olmaması halinde bir dizi önerinin de Bilim Kurulu tarafından sunulduğu dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından alınan kesin kararları ve yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak.