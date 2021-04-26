Tam kapanma mı geldi, tam kapanma ne zaman başlıyor, neleri ve kimleri kapsıyor?

Tam kapanma olacak mı, sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak yeni kararlar, bugün yapılacak kabine toplantısının ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Tam kapanma ne zaman başlıyor? 29 Nisan-17 Mayıs arası Türkiye’de tam kapanma mı olacak?

Ramazan Bayramı’na yönelik alınacak yeni tedbirler merak ediliyor. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele oldu. Tam kapanma ne zaman başlıyor? 29 Nisan-17 Mayıs arası Türkiye’de tam kapanma mı olacak?

Tam kapanma ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ’29 Nisan-17 Mayıs arasında tam kapanmaya gidiyoruz’ dedi.

Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yeme içme sektörlerinde sadece paket servis ile hizmet verecekler. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günlerde belirtilen saatlerde hizmet verebilecekler. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yüzde 50 kapasite ile çalışacaklardır. Uzaktan çalışan kamu personelleri sokağa çıkma yasaklarına tabi olacaklar. Tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek ve tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetleri için ayrıca bir düzenleme yapılacaktır. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır.” şeklinde konuştu.