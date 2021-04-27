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Tam kapanma kararlarını İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramı dahil 17 gün sokağa çıkmak, seyahat yasak...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili milyonlar bekliyordu beklenen karar açıklandı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma duyuruldu. Türkiye koronavirüs vaka sayılarını düşürmek için 29 Nisan-17 Mayıs arasında tamamen kapanıyor. Bu sürede kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Marketler belli saatlerde açık olacak, pazar günü zincir marketler kapalı. Yüz yüze eğitim durdu, şehirler arası seyahat ise zorunlar haller dışında yasak... Yasaklardan muaf olanların listesi de yayınlandı...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasında şöyle açıkladı: