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Tam kapanma kararını duyan telefona sarıldı! Gidiş var ama dönüş yok...

AA |  27 Nisan 2021 Salı - 12:11 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 12:11

Tam kapanma kararlarının tek yön bilet alımlarını arttırdıgına dikkat çeken Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Tam kapanma açıklamalarıyla beraber Enuygun'da yapılan uçak bileti aramaları 6,5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat arttı" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar  Kurulu toplantısı sonrası yaptığı tam kapanma ve şehirler arası seyahat  kısıtlamasıyla ilgili kararlar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehir değiştirmek  isteyenleri online bilet aramasına yöneltti. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enuygun.com Seyahat  Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Kararın açıklanmasıyla birlikte yapılan bilet aramalarında ciddi bir artışın meydana geldiğini bildirdi.             
  
Hacıbayramoğlu, memleketine, yazlığına ya da ailelerinin yanına gitmek  isteyenlerin, şehirler arası seyahatin özel izne bağlı olacağı 29 Nisan öncesi  yolculuk yapmak için aramalarını hızlandırdığını kaydederek, şu değerlendirmede  bulundu:"Tam kapanma açıklamalarıyla beraber  yapılan uçak bileti  aramaları 6,5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat arttı. Uçak biletinde İzmir İstanbul, Van, Diyarbakır, otobüs biletinde ise Ankara, İstanbul, Van, İzmir ve  Adana en çok bilet araması yapılan şehirler oldu. Bu günler için bilet satın  alanların yüzde 93'ü tek yönlü ve yüzde 87'si de tek kişilik bilet satın almayı  tercih etti. Olası durumlara karşı biletinizi koşulsuz iptal edebileceğiniz Bilet  İptal Güvencesi'ni tercih edenlerin sayısı da ikiye katlandı."                               
 
Otel ve uçak rezervasyonu bulunanlar ne yapacak?   
 
29 Nisan akşamından 17 Mayıs sabahına kadarki süre için daha önce uçak bileti satın alanlar, hava yollarının belirleyeceği yeni  şartlara göre işlem yapabilecek. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre otel  rezervasyonu bulunanlar da seyahat kısıtlamasından muaf sayılmayacak. Seyahat  için zorunlu halleri bulunanlar otel konaklaması yapabilecek. 29 Nisan akşamı  başlayacak tam kapanma kararına göre şehirlerarası seyahatler özen izne bağlı  olacak. Cenaze, asker terhisi, son 5 gün içerisinde o şehre gelip ikamet adresine  geri dönecekler, hastane tedavisi görüp taburcu olanlar gibi özel haller dışında  şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Seyahat İzin Belgesi Alo 199 ya da  e-Devlet üzerinden alınabilecek. 

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