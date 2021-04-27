Tam kapanma kararını duyan telefona sarıldı! Gidiş var ama dönüş yok...

Tam kapanma kararlarının tek yön bilet alımlarını arttırdıgına dikkat çeken Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Tam kapanma açıklamalarıyla beraber Enuygun'da yapılan uçak bileti aramaları 6,5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat arttı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı tam kapanma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasıyla ilgili kararlar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehir değiştirmek isteyenleri online bilet aramasına yöneltti. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Kararın açıklanmasıyla birlikte yapılan bilet aramalarında ciddi bir artışın meydana geldiğini bildirdi.

İstanbul, Van, Hacıbayramoğlu, memleketine, yazlığına ya da ailelerinin yanına gitmek isteyenlerin, şehirler arası seyahatin özel izne bağlı olacağı 29 Nisan öncesi yolculuk yapmak için aramalarını hızlandırdığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:"Tam kapanma açıklamalarıyla beraber yapılan uçak bileti aramaları 6,5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat arttı. Uçak biletinde İzmir Diyarbakır , otobüs biletinde ise Ankara , İstanbul, Van, İzmir ve Adana en çok bilet araması yapılan şehirler oldu. Bu günler için bilet satın alanların yüzde 93'ü tek yönlü ve yüzde 87'si de tek kişilik bilet satın almayı tercih etti. Olası durumlara karşı biletinizi koşulsuz iptal edebileceğiniz Bilet İptal Güvencesi'ni tercih edenlerin sayısı da ikiye katlandı."

Otel ve uçak rezervasyonu bulunanlar ne yapacak?