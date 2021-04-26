Tam kapanma kararı sonrası seyahat bileti siteleri kilitlendi

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "tam kapanma" kararı sonrasında, kısıtlamalar başlamadan şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, online seyahat bileti sitelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Tam kapanma açıklamasının ardından vatandaşlar, perşembe akşamki kısıtlamalar başlamadan yolculuklarını yapmak üzere seyahat bileti sitelerine akın etti.

EN YOĞUN MESAİ!

obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, "Çağrı merkezimize gelen arama sayısı da pandemi öncesi dönemdeki en yoğun günlerin iki katı seviyesine ulaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

SEYAHAT PLANLAYANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Keleş ayrıca 29 Nisan sonrasındaki dönemde seyahat izni alabilecek durumda olan vatandaşların terminallere gidiş-dönüşlerde sokağa çıkma yasakları nedeniyle ceza almamaları için seyahatlere ilişkin izin belgelerinin yanı sıra, biletlerinin ekran görüntüsünü, SMS mesajlarını veya onaylı e-postalarını seyahat öncesinde, seyahat sırasında ve seyahat sonrası ikametlerine giderken mutlaka yanlarında bulundurmaları gerektiğini belirtti.

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ UNUTMAYIN

Seyahat kısıtlamasında zorunlu hallerde Seyahat İzin Belgesi’nin Alo 199 ve e-Devlet üzerinden alınabileceğini dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"Kısıtlama döneminde seyahat yapılabilmesi için özel izin belgesi alan vatandaşlarımız uçak, otobüs ve özel araçlarında seyahat edebilecekler. Vatandaşlarımıza, son dakika sefer değişiklik ve iptallerinden otomatik olarak haberdar edilmek, terminallere gidiş-dönüşlerde ceza almamak için elektronik bilet kayıtlarını ibraz edebilmek ve fiziksel teması en aza indirmek amacıyla biletlerini online kanallardan almalarını öneriyoruz."