Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Tabloya göre dün 302 bin 91 testidaha yapılmasıyla toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795’e ulaştı. Tabloya göre dün semptom gösteren 3 bin 89 hastayla birlikte 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820’ye çıktı. Can kaybı da 343 artarak 37 bin 672’ye yükseldi. Koronavirüs nedeniyle kayıplar artarken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş salgın mücadelesinin bir savaş olduğunu söyleyerek, tam kapanma çağrısında bulundu. Tam kapanma kararı çıkar mı, Bayramda tam kapanma olacak mı?

Tam kapanma kararı çıkar mı? Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, vaka artışındaki düşüşe ve Kovid-19'un yeni mutasyonu Hindistan mutasyonuna yönelik açıklamalarda bulunarak, kısmi kapanma sürecinde alınan tedbirlerin geçen yılın kasım ayında yaşanan düşüşü sağlayamadığını ifade ederek 'tam kapanma' tedbiri olasılığına dikkat çekti.

SAYILARA YANSIMASI 10 GÜNÜ BULUYOR

Milliyet'in haberine göre iki farklı dönemdeki vaka görülme hızları arasındaki farka baktıklarını ve buna ivme adını verdiklerini belirten Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma söz konusu olduğunu vurguladı. Bu hafta ile bir önceki hafta arasındaki farkın şu anda açılmaya başladığını sözlerine ekleyen Odabaş, "Yani vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak benim kişisel fikrim, asıl düşmeyi gelecek hafta göreceğiz. Kuluçka süresi nedeniyle 10 günlük periyotlarla yansıyor" dedi.

''KASIM AYINDAKİ DÜŞÜŞ SAĞLANAMADI''

Kısmi kapanma sürecinde alınan tedbirlerin geçen yılın kasım ayında yaşanan düşüşü sağlayamadığını ifade eden uzman isim 'tam kapanma' tedbiri olasılığını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Cumhurbaşkanı da söylemişti; 'İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler' diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum.

AŞI TEDARİKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıkçası hükümet, bir anda tam kapanma noktasında, aşı tedarikini önceledi diye düşünüyorum. Kapandığınız zaman, aşılarınızı hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki açıldığınızda bağışıklık düzeyini yükseltmiş olun, bir işe yarasın. Aşı tedariki sürecini de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle büyük olasılıkla kısmi kapanma uygulandı. Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi."

''ÖNLEMLER GÜÇLENDİRİLMELİ''

Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Türkiye'de her gün 350 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek şunları söyledi:

"10 günde 3500 kişi. Vakalarımız, 50-59 bin bandına kaydı. Hükümet de bireyler de salgınla mücadelede önlemleri güçlendirerek almak zorunda. Yoksa virüs bizi yenecek. Bu bir savaş. Sürekli mutasyona uğruyor, bize karşı silah geliştiriyor. Biz hep aynı yöntemle gidersek onun gücüne karşılık veremeyiz. Tam kapanma noktasında hükümetimiz bu kararı aldığı noktada, vatandaş olarak da tam kapanma önlemlerine evimizde de uymamız gerekiyor. Uymadığımız taktirde ne olacak? 14 gün içerisinde evdeki bireyler farklı zamanlarda enfekte olacak, açılma olduğunda evlerde halen enfeksiyonu geçiren bireyler olacak. Onlar açıldığında tekrar hastalık alevlenecek."