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Tam kapanma ile ilgili son dakika açıklaması! Bakanlık duyurdu
04 Mayıs 2021 Salı - 16:50 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 16:54
Tam kapanma süreci ile ilgili yeni gelişmeler İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, "Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 “çalışma izni muafiyet” belgesi düzenlenmiştir." denildi.
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