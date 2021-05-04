04 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.415 -0.40 EURO 10,0020 0.47
USD 8,3130 0.80 ALTIN 480,190 0.96
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tam kapanma ile ilgili son dakika açıklaması! Bakanlık duyurdu

04 Mayıs 2021 Salı - 16:50 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 16:54

Tam kapanma süreci ile ilgili yeni gelişmeler İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, "Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 “çalışma izni muafiyet” belgesi düzenlenmiştir." denildi.


AYRINTILAR GELİYOR...

ETİKETLER

tam kapanma e devlet belge izin velgesi muafiyet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.