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Tam kapanma ile ilgili flaş gelişme! Yeni karar çıkacak, yasak geliyor...
Tam kapanma ile ilgili flaş gelişme! Yarından itibaren tam kapanma başlıyor. Bu süreçte kamu personellerinin kafasında bazı soru işaretleri bulunuyor. Yeni bir düzenleme geliyor. Yasak olacak. Gözler çıkacak yeni kararlarda. Kısa süre içinde bakanlıkların kararları açıklaması bekleniyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları